Müller erleichtert: "Keine Erlösung, aber ein wichtiger Schritt"

Mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen Lazio Rom hat der FC Bayern das frühe Aus in der Champions League abgewendet. Im Anschluss waren die Beteiligten erleichtert, forderten nun aber konstant gute Leistungen.

Ein Stück weit verspürten die Beteiligten beim FC Bayern auch Genugtuung, nachdem sie am Dienstag mit einer souveränen Leistung gegen Lazio Rom gewonnen und trotz der Bürde einer 0:1-Hinspielniederlage das Viertelfinale der Champions League erreicht hatten. "Wir dürfen uns freuen und bestätigt fühlen", sagte Trainer Thomas Tuchel bei Prime Video im Anschluss an ein Spiel, das bei einem anderen Verlauf die Krise der Münchner durchaus weiter hätte verschärfen können.

Doch davon war über 90 Minuten wenig zu spüren, der FCB stand defensiv stabil gegen ein schwaches Lazio, wusste aber gleichwohl auch nichts zu überstürzen bei der Mission, das Hinspiel-Ergebnis vergessen zu machen. Von einer "sehr soliden, sehr disziplinierten" Leistung sprach Tuchel, dem imponierte, dass sein Team mutiger als im Hinspiel agierte, ohne dabei "verrückte Sachen" zu machen. "Das war alles nicht so einfach. Wir wussten, wir müssen gegen eine Sarri-Mannschaft mindestens zwei Tore schießen - und dafür haben wir es gut gemacht."

Bayern wollen "das Gefühl genießen"

Auch Torschütze Thomas Müller war angetan von der Leistung des FCB. "Wir sind natürlich sehr glücklich und versuchen das Gefühl, das jetzt gerade da ist, zu genießen. Unabhängig davon, was gestern in der Zeitung stand, was morgen in der Zeitung steht oder was sonst so war und ist - sondern es fühlt sich einfach gut an", zeigte sich der 34-Jährige, der sein 149. Champions-League-Spiel absolvierte, erleichtert. "Die Mannschaft hat es sich heute absolut verdient und das wollen wir genießen."

Das Team sei trotz zuletzt ausbleibender Ergebnisse und schwacher Leistungen intakt. "Wir haben einfach nicht so gut Fußball gespielt mit Top-Ergebnissen, aber zusammen waren wir die ganze Zeit, das habe ich auch immer wieder versucht klarzustellen. Es ist kein kompletter Scherbenhaufen da, wir haben halt auf dem Fußballplatz Probleme. Heute war es aber ganz gut", so der Offensivmann.

Trotz aller Freude stellten Müller wie Tuchel jedoch klar, dass der Erfolg kein Einzelfall bleiben darf, sich die Münchner vielmehr weiterhin auf dem Weg zur gewohnten Konstanz vergangener Tage steigern müssen. "Das ist jetzt hier keine Erlösung, dass wir eine neue Spielkultur-Ebene erreicht haben. Aber wir haben einen wichtigen Schritt getan", so der Nationalspieler, dem sein Trainer beipflichtete: "Wir müssen nachlegen. Am Samstag wartet Mainz und will uns das Leben schwer machen. Wir müssen dranbleiben, um das Momentum zu halten. Das fällt uns nicht so leicht in dieser Saison."