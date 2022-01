MSV-Neuzugang Knoll: "Es ist wichtig, dass wir uns freuen"

Mit einem Sieg beim TSV Havelse ist die schlechteste Auswärtsmannschaft der 3. Liga ins neue Jahr gestartet. Der MSV Duisburg sammelte drei wichtige Punkte und will die Freude aus dem 1:0-Erfolg mitnehmen.

"Bringschuld" ist ein Wort, das Moritz Stoppelkamp nach dem Sieg gegen Tabellenschlusslicht Havelse mehrfach bemüht. In ebenjener seien seine Kollegen und er nach einer "ganz schwachen Hinrunde" nun. "Wir wollten heute eine Serie starten und das ist uns gelungen", sagte er nach dem Schlusspfiff im Interview bei "Magenta Sport".

"Es war noch nicht alles Gold, was glänzt", so der MSV-Kapitän, dessen Tor am Ende für drei Punkte für die abstiegsbedrohten Zebras genügte. "Wenn wir die Klasse halten wollen, müssen wir auch auswärts punkten. Und wenn nicht heute, gegen einen direkten Konkurrenten, wann dann?"

Ein aufgeregter Knoll freut sich

Für den MSV war es der erst zweite Auswärtssieg in der laufenden Saison. Mit dabei war direkt von Beginn an Winterneuzugang Marvin Knoll. Der Defensivspieler, der vom Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli gekommen war, sagte nach seinem Debüt: "Wir standen hinten sehr kompakt, haben kaum etwas zugelassen und hatten vorne Kopfballungeheuer Stoppelkamp."

"Motiviert, aber auch ein bisschen aufgeregt" sei er gewesen - trotz seiner 31 Jahre, wie er betonte. "Du kannst alles simulieren, aber kein Spiel." Dass seine Premiere erfolgreich verlief, stimmte ihn positiv - ein Gefühl, das er behalten möchte: "Wir freuen uns heute und es ist auch sehr wichtig, dass wir uns freuen, dass wir dieses Gefühl verinnerlichen, dass es jede Woche möglich ist."

Nach dem Spiel freute sich Knoll auch auf die Eistonne, wie er erzählte. "Wenn er noch ein bisschen Platz hat, stoße ich dazu", sagte Stoppelkamp.