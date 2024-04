MSV: Mit Ginczek beim FCI zum "letzten Strohhalm"?

Am Samstag steht dem MSV Duisburg der schwere Gang nach Ingolstadt bevor. Das erste Spiel einer Abschiedstour? Oder doch der Griff nach dem berühmten Strohhalm? Ob Daniel Ginczek bei der Punktejagd der Zebras dabei sein wird, ist fraglich.

"Für Duisburg ist es am Samstag einer der letzten Strohhalme, daher werden wir eine harte Gegenwehr erfahren", ist sich FCI-Trainer Michael Köllner sicher. Die kündigte Boris Schommers am Donnerstag in der Presserunde für das Spiel am Samstag (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) dann auch an. "Drei Punkte ist das klare Ziel", erklärte der MSV-Trainer. Schließlich habe seine Mannschaft den Glauben nicht aufgegeben, auch wenn die Spiele weniger werden und die Chancen dadurch sinken.

Schommers möchte mit seinem Team an die Leistung des 1:1 gegen den SV Waldhof Mannheim anknüpfen, mit einem Zusatz. "So eine Leistung über 90 plus Minuten" abzuliefern. Gegen Mannheim habe sein Team "gerade in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gezeigt", doch der MSV konnte das "leider in der zweiten Halbzeit nicht komplett durchziehen. Dementsprechend haben wir zwei Punkte zu wenig zu Hause behalten."

Drei sollen es in Ingolstadt werden, entsprechend mutig will Schommers seine Elf agieren lassen. "Ein schweres Auswärtsspiel mit der klaren Anweisung, auf drei Punkte zu spielen", sagt der Coach vor dem Gang zu den Schanzern. "Es auch nicht mehr das Spiel, wo wir sagen, wir können hier erstmal groß abwarten, sondern wir wollen diese kleine Chance, die wir haben, nutzen und dort auf Sieg spielen."

Keine Ausnahme bei Ginczek

Mit Daniel Ginczek? Der Stürmer hat aus dem Spiel gegen den Waldhof "Probleme mit der Hüfte", muskulärer Art, wie Schommers betont. Der 33-Jährige hat individuell trainiert, der MSV-Coach hofft, auf den erfahrenen Angreifer zurückgreifen zu können. "Wir hoffen, dass er zu 100 Prozent fit ist, dass er heute und morgen zwei Trainingseinheiten mit der Mannschaft machen kann und dass er dementsprechend eine Option für das Wochenende wäre", so Schommers.

Der aber gleich unterstreicht, dass Ginczek nur eine Option ist, wenn er auch über 90 Minuten gehen könnte. "Da mach ich keine Ausnahme. Wenn ein Spieler nicht hundertprozentig das Abschlusstraining absolvieren kann, wenn ein Spieler nicht die Kraft und Power hat, 100 Prozent Einsatz zu geben, dann werde ich ihn nicht mitnehmen."