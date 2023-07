MSV macht Mai zum Kapitän - Ein "Verrückter" im Mannschaftsrat

Der MSV Duisburg hat einen neuen Kapitän. Auch Stellvertreter und Mannschaftsrat wurden am Freitag bekanntgegeben.

Sebastian Mai ist neuer Mannschaftskapitän der Zebras. Zum Vertreter des 29-jährigen Abwehrspielers hat Trainer Torsten Ziegner - er fehlt in den kommenden Tagen wegen eines kleinen operativen Eingriffs - Marvin Bakalorz bestimmt. Dies teilte der Drittligist am Freitag mit.

"Basti Mai hat sich in der vergangenen Saison als starke Führungspersönlichkeit gezeigt", begründete Ziegner die Entscheidung für den Allrounder. "Wir glauben, dass er mit diesem offiziellen Amt noch mehr Verantwortung für das Team tragen wird."

Mit "Marvin Bakalorz haben wir einen sehr erfahrenen Spieler, der eine ganz wichtige Rolle im Team spielt und eindrucksvoll ausfüllt", verdeutlichte der MSV-Chefcoach seine Gedankengänge, was die Stellvertreterrolle betrifft.

Jander und Pledl im Mannschaftsrat

Den Mannschaftsrat der Meidericher komplettieren Caspar Jander, Thomas Pledl und Niklas Kölle. Ziegner: "Caspar Jander hat schon in der vergangenen Saison die Gruppe der jungen Spieler gut vertreten und wird mit dieser Aufgabe weiter wachsen. Thomas Pledl ist zwar neu in Meiderich, hat uns alle in diesen ersten Wochen als Typ und mit seiner Leistung auf dem Platz von sich überzeugt - ein Top-Profi."

Mit Kölle wiederum, so der Trainer augenzwinkernd, hätte er "den Vertreter der 'Verrückten' im Team … aber im Ernst: auf Niklas ist Verlass, er ist ein absolut meinungsstarker Spieler, der deutlich anspricht, wo er Verbesserungsmöglichkeiten sieht".

Der MSV startet am 6. August in Freiburg in die neue Drittliga-Saison. Am Samstag testen die Duisburger um 14 Uhr in Homberg gegen den niederländischen Vertreter De Graafschap.