Trotz Brunners Treffer: Zilina wirft Dortmunds U 19 aus der Youth League

Die U 19 von Borussia Dortmund ist in den Play-offs der UEFA Youth League ausgeschieden. Trotz einer 1:0-Führung unterlag der BVB-Nachwuchs mit 1:2 beim slowakischen Meister MSK Zilina.

Mit dem ersten Auftritt in der Youth League begann für die U 19 Borussia Dortmunds eine neue Ära: Denn im Winter hatte der BVB-Nachwuchs in Hendry Blank (zu RB Salzburg) und Julian Rijkhoff (zurück zu Ajax Amsterdam) zwei Toptalente ziehen lassen müssen. Rijkhoff war mit vier Toren in der Gruppenphase Top-Torjäger des BVB, Blank durfte auch schon bei den Profis ran.

Beim slowakischen Titelträger MSK Zilina, der sich im Meisterweg gegen Pafos FC (Zypern) sowie den tschechischen Champion Sparta Prag durchgesetzt hatte, ruhten die Hoffnungen auf den Schultern von Paris Brunner. Der U-17-Weltmeister, der auch zum besten Spieler des Turniers gewählt worden war, begann links im Sturm.

Beide Teams suchten von Beginn an die Offensive und liefen den Gegner jeweils früh an. So entwickelte sich eine kurzweilige und temporeiche Partie, in der der BVB in Durchgang eins die Mehrzahl an Chancen hatte. Besonders der agile Bamba auf der rechten Seite sorgte immer wieder für Gefahr und leitete auch die Führung ein: Allerdings von links, seine Flanke verwertete Brunner in der 45. Minute zur knappen, aber verdienten Pausenführung. Zilina konnte sich im ersten Durchgang nicht so viele Hochkaräter erspielen, hätte aber dennoch in der 38. Minute in Führung gehen können. Kosa kam aus kurzer Distanz zum Kopfball, doch BVB-Keeper Lisewski tauchte blitzschnell unter und verhinderte mit einer Glanzparade einen Rückstand.

Zilina dreht die Partie - Bamba scheitert zweimal

Auch in Hälfte zwei behielten beide Teams ihre offensive Ausrichtung bei - mit dem besseren Start für Zilina. In der 48. Minute kam Hranica auf der rechten Seite frei zum Abschluss, Lisewski wehrte erneut toll mit einer Hand ab. Der Abpraller landete aber genau auf dem Kopf von Valko, der keine Mühe hatte, zum 1:1 einzuköpfen.

Zilina verlieh der Ausgleich Rückenwind, die Aktionen der Slowaken wurden nun gefährlicher. In der 64. Minute hatte der BVB Riesenglück, dass ein Schuss von Sauer nicht in den Maschen, sondern nur am linken Außennetz landete. Doch auch der BVB hatte das 2:1 auf dem Fuß: Nach einem tollen Steckpass von Brunner genau in den Lauf von Bamba scheiterte dieser in der Eins-zu-eins-Situation an MSK-Keeper Badzgon (71.).

Die Partie wogte weiterhin hin und her, der Lucky Punch gelang dann aber Zilina: Nach einem zu kurz abgewehrten Ball kam Pekelsky kurz vor dem BVB-Strafraum zum Abschluss - der Ball schlug im rechten Toreck ein (89.). Der BVB warf noch einmal alles nach vorne, Bamba bot sich sogar die Chance auf den Ausgleich, doch er ließ diese verstreichen. So blieb es beim 2:1 für den slowakischen Meister, die U 19 des BVB verabschiedet sich aus der Youth League.