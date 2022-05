Moyes entschuldigt sich für Aussetzer - und kritisiert die Eintracht-Bank

West Hams Trainer David Moyes hat sich für seinen Aussetzer in der Schlussphase des Halbfinal-Rückspiels in Frankfurt entschuldigt, scherzte dabei aber weiter - und kritisierte die Eintracht-Bank.

Ein Mann sieht Rot: David Moyes am Donnerstagabend in Frankfurt. IMAGO/Revierfoto

In der 78. Minute war ein Ball nahe der Gästebank ins Aus gesegelt, ein Balljunge warf umgehend einen anderen Ball Richtung David Moyes. Wohl zu schwach für dessen Geschmack. Jedenfalls drosch West Hams Trainer den Ball mit dem linken Fuß zurück in Richtung des Balljungen, der ihm inzwischen den Rücken zugedreht hatte. Pures Glück, dass der Schuss ihn nicht voll am Hinterkopf erwischte, sondern knapp verfehlte.

Die Emotionen kochten hoch zwischen den beiden Bänken, Moyes sah die Rote Karte. "Ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich den Ball geschossen habe", sagte der Schotte nach der Partie, flachste aber auch: "Der Balljunge hat ihn zu kurz geworfen, sodass ich ihn schön volley nehmen konnte. Ich habe ihn nicht getroffen. Ich denke, ich habe den Ball gut um ihn herumgezirkelt."

Kleiner Seitenhieb von Glasner: "Er ist technisch nicht so versiert wie ich"

Einen kleinen Seitenhieb bezüglich der Fußballkünste seines Trainer-Kollegen hatte - mit Blick auf seinen eigenen Aussetzer beim Gruppenspiel in Piräus, als er den Ball in die Zuschauer schoss - Oliver Glasner parat: "Man sieht, dass David Moyes technisch nicht so versiert ist wie ich." Zum Vorfall am Donnerstag sagte der Eintracht-Coach: "Das weiß er selber, eine unnötige Aktion in der Emotion."

Moyes kritisierte indes noch das Verhalten der Frankfurter Bank wegen des für sein Dafürhalten zu energischen Forderns einer Roten Karte gegen Verteidiger Aaron Cresswell, der nach Videobeweis dann tatsächlich bereits in der 17. Minute vom Platz musste. "Ich bin sehr enttäuscht von der Reaktion der Bank von Eintracht Frankfurt", sagte der Hammers-Coach: "So kann man nicht reagieren. Ich hoffe, meine Bank würde das nicht tun."