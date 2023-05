Mourinho "liebt" jeden seiner Ex-Klubs - außer einen

José Mourinho hat sich über seine bisherigen Arbeitgeber geäußert. Für sechs davon habe er "tiefe Gefühle", für einen nicht.

Stichelei gegen Tottenham: José Mourinho am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. IMAGO/ZUMA Press

"Ich hoffe, die Tottenham-Fans verstehen mich nicht falsch", sagte José Mourinho, doch diese Hoffnung dürfte sich kaum erfüllt haben. Auf einer Pressekonferenz äußerte sich der Trainer von Europa-League-Finalist AS Rom am Donnerstag sehr wohlwollend über alle seine Ex-Klubs - mit Ausnahme der Spurs.

Tottenham sei "der einzige Klub meiner Karriere, für den ich keine tiefen Gefühle mehr" habe und "keine Verbindung" spüre, sagte Mourinho, der mit dem FC Porto, dem FC Chelsea, Inter Mailand, Real Madrid und Manchester United arbeitete. "Vielleicht sagen die Leute jetzt, du kannst nicht jeden Klub lieben. Doch, ich liebe jeden!" Und auch mit der Roma werde er "für immer verbunden sein, wie mit allen meinen früheren Klubs - außer dem von Herrn Levy".

Die Spurs-Spitze um Klubboss Daniel Levy hatte sich im April 2021 nach mehreren Ausrutschern in der Liga und dem Europa-League-Achtelfinalaus bei Dinamo Zagreb (0:3 n.V.) von Mourinho getrennt - wenige Tage vor dem Ligapokalfinale gegen Manchester City, das Tottenham unter Interimstrainer Ryan Mason mit 0:1 verlor. Mason betreut die Spurs auch aktuell wieder interimistisch, ehe im Sommer ein neuer Chefcoach kommen soll.

"Herr Levy ließ mich einen Titel nicht gewinnen"

Sein abgekühltes Verhältnis zum Londoner Klub habe "wahrscheinlich" mit den damals leeren Stadien in der Corona-Zeit zu tun und damit, dass "Herr Levy mich einen Titel nicht gewinnen ließ", so Mourinho, der knapp eineinhalb Jahre bei den Spurs im Amt war.

Am kommenden Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) kann der 60 Jahre alte Portugiese die nächste Trophäe seiner Trainerkarriere einheimsen: Im Europa-League-Finale in Budapest trifft er mit der Roma auf den FC Sevilla. In der vergangenen Saison hatte er mit den Giallorossi die erste Ausgabe der Europa Conference League und damit zum fünften Mal einen Europapokal gewonnen. 2004 (mit Porto) und 2010 (Inter) war er Champions-, 2003 (Porto) und 2017 (ManUnited) Europa-League-Sieger geworden.