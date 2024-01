Gruppen-Aus fast besiegelt: Reinildo schockt Ghana in der Nachspielzeit

Ghana kassiert im dritten Vorrundenspiel beim Afrika-Cup zwei späte Gegentreffer und spielt gegen Mosambik nur 2:2. Die Black Stars brauchen nun Schützenhilfe, um das Achtelfinale noch zu erreichen.

Enttäuschte Black Stars: Der späte Gegentreffer zum Ausgleich lässt Ghana nur noch eine kleine Chance auf das Achtelfinale. AFP via Getty Images

Mit jeweils nur einem Punkt aus den ersten beiden Vorrundenspielen war die Ausgangslage für Ghana wie für Mosambik nicht optimal. Beide waren aus Schützenhilfe von Kap Verde im Parallelspiel gegen Ägypten angewiesen, um sich noch auf den zweiten Rang in Gruppe B vorzuschieben. Voraussetzung dafür war vor allem ein eigener Sieg.

Favorit Ghana um Routinier Jordan Ayew und West-Ham-Star Kudus erwischte den besseren Start in die Partie, bereits nach wenigen Sekunden prüfte Semenyo Mosambiks Keeper Ivane, der den Ball noch mit den Fingerspitzen über die Latte lenkte. Weiter gefährlich wurde es jedoch lange nicht. Erst ein Elfmeter brachte die Black Stars in Führung: Paintsil wurde von Nanani in der Box zu Fall gebracht, J. Ayew verwandelte präzise zum 1:0 (15.).

Mosambik bestraft Ghanas Passivität nicht

Doch anstatt weiter dominant aufzutreten verfiel Ghana in eine rätselhafte Passivität und erlaubte Mosambik, das bisher kaum Spielanteile hatte, das Kommando zu übernehmen. Die Black Stars liefen in der Folge fast nur noch hinterher und hatten Glück, dass der Außenseiter aufgrund mangelnder Präzision kaum gefährlich vor das Tor von Ofori kam.

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Mosambik, bei dem sich Regisseur Guima mit seiner Kreativität hervortat, wollte seine Restchance auf die K.-o.-Runde wahren und erspielte sich in kurzer Zeit mehrere Großchancen.

Lau King köpfte nach einer Hereingabe von Witis knapp am Tor vorbei (48.) und legte wenig später für Bruno Lange auf, der an Ofori scheiterte (50.). Nach einer Unsicherheit von Ghanas Keeper bot sich die Chance für Ex-Hoffenheimer Amade, doch der köpfte die Kugel in die Arme von Ofori zurück (55.). Sieben Minuten später hätte dann der Ausgleich fallen müssen, als Ofori einen Eckball unglücklich auf den Kopf von Nené lenkte - statt ins verwaiste Tor köpfte der Mittelfeldmann aber daneben (62.).

Ayew stellt auf 2:0 - Später Doppelschlag zum Ausgleich

Hinein in die beste Phase des Außenseiters wurde Ghana erneut ein Elfmeter zugesprochen, nachdem Atletico Madrids Reinildo einen Volleyschuss von Kudus aus kurzer Distanz mit dem Arm blockte (66.). Den minutenlangen Protesten zum Trotz blieb J. Ayew vom Punkt abermals cool und stellte auf 2:0 (70.).

Die Partie schien danach entschieden, von beiden Teams kam nicht mehr viel, mit Ausnahme eines Kopfballs von Gildo Lourenco knapp neben das ghanaische Tor (75.). Doch aus dem Nichts bekam Mosambik nochmal die Chance zum Anschlusstreffer: In einer unübersichtlichen Situation im Strafraum bekam André Ayew einen Schuss von Gildo Lourenco an den ausgestrechten Arm. Es gab den dritten Elfmeter des Spiels, den Catamo souverän verwandelte (90.+1).

Der Außenseiter schnupperte nun nochmal Morgenluft und kam durch einen unnötigen Konzentrationsfehler von Ofori nochmal zu einer Ecke. Die servierte Catamo perfekt auf den Kopf von Reinildo, der zum späten, aber verdienten 2:2 einköpfte (90.+3).

Ghana braucht doppelte Schützenhilfe

Es war der späte K.o.-Schlag für Ghana, das damit den abermaligen Patzer von Ägypten, das gegen Gruppensieger Kap Verde nicht über ein 2:2 hinaus kam, nicht ausnutzen konnte. Die Tür zur K.-o.-Runde stand dadurch weit offen.

Mit nur zwei Punkten aus drei Spielen haben die Black Stars aufgrund der Konstellationen in den anderen Gruppen nur noch eine Restchance, als einer der vier besten Gruppendritten doch noch das Achtelfinale zu erreichen. Nur bei einem Unentschieden zwischen Gambia und Kamerun am Dienstag (18 Uhr) und (!) einem Sieg Marokkos über Sambia am Mittwoch (21 Uhr) - hier kann unter Umständen sogar das Torverhältnis eine Rolle spielen - ist dies der Fall.