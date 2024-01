Erst Draisaitl, dann Bouchards Hammer bringen den Rekord

Die Edmonton Oilers von Deutschlands Superstar Leon Draisaitl sind derzeit nicht aufzuhalten. Bei den Montreal Canadiens siegten sie in der Nacht auf Sonntag mit 2:1 in der Overtime und gewannen damit erstmals in ihrer über 44-jährigen NHL-Historie zehn Spiele am Stück.

Grundlage dieser Serie ist überraschenderweise nicht die herausragende Offensive, sondern die stark verbesserte Defensive. In den vergangenen acht Partien kassierten die Oilers nie mehr als zwei Gegentreffer. Dabei ging es in Montreal nicht gut los, in Unterzahl musste Edmonton früh das 0:1 durch Cole Caufield hinnehmen (2.) und rannte diesem Rückstand lange hinterher. Das Schussverhältnis von 41:24 sprach am Ende zwar deutlich für Edmonton, Leon Draisaitls Ausgleich - sein 20. Saisontreffer - fiel jedoch erst nach 38 Sekunden im Schlussdrittel.

Die Canadiens intervenierten wegen Torhüterbehinderung, hatten damit jedoch keinen Erfolg. Nachdem keinem der beiden Teams die Entscheidung innerhalb der 60 Minuten gelang, ging es in die fünfminütige Overtime, in der die Oilers zu einem Power-Play kamen. Hier legte Superstar Connor McDavid an seinem 27. Geburtstag für Verteidiger Evan Bouchard auf, der mit seinem ligaweit gefürchteten Schlagschuss zum Sieg traf (63.). Ein Hammer, dieses zehnte Saisontor von Bouchard! Draisaitl bekam ebenfalls einen Assist gutgeschrieben.

Nicht nur die Oilers durften sich über einen Rekord freuen

Damit hat diese kuriose Saison der Oilers einen weiteren Höhepunkt erreicht. Nach ihrem historisch schlechtesten Saisonstart mit nur zwei Siegen aus der ersten zwölf Partien holten sie nun zehn Siege am Stück, von den vergangenen 21 Partien gewannen sie 18 und sind in der Western Conference mittlerweile klar auf Play-off-Kurs. Die Los Angeles Kings beispielsweise liegen in der Pacific Division nur noch einen Punkt vor ihnen. Titelverteidiger Vegas zwar sechs, die Golden Knights haben aber auch bereits vier Spiele mehr absolviert.

Nicht nur die Oilers durften sich über einen Rekord freuen. Auch die Seattle Kraken - ohne den verletzten Goalie Philipp Grubauer - stellten mit dem 7:4 in Columbus einen beim neunten Sieg in Folge auf. Überzeugen konnte Tim Stützle, der dank seiner vier Assists beim 5:4 der Ottawa Senators bei den San Jose Sharks zum "Man of the Match" gewählt wurde. Moritz Seider behielt mit seinen Detroit Red Wings mit 5:3 gegen Los Angeles die Oberhand. JJ Peterka verlor mit Buffalo mit 0:1 bei den Vancouver Canucks, die aktuell das beste Team der NHL sind.