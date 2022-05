Monatelanger Ausfall: Viktoria Kölns Klefisch schwer verletzt

Mittelfeldspieler Kai Klefisch von Viktoria Köln hat sich kurz vor Saisonende schwer am Knöchel verletzt und wird mehrere Monate ausfallen.

Kai Klefisch wird der Viktoria aus Köln nicht mehr im Abstiegskampf helfen können. Der 22-Jährige hat eine Knöchelverletzung erlitten. "Wir bedauern natürlich sehr, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt der Saison passiert, das ist sehr, sehr bitter, in aller erster Linie natürlich für Kai“, sagt Viktoria-Cheftrainer Olaf Janßen.

"Ich kann der Mannschaft jetzt leider nicht mehr auf dem Platz helfen. Aber ich werde zu 1000 Prozent hinter den Jungs stehen. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen", so Klefisch über seinen Ausfall.

Zur kommenden Saison Wechsel nach Paderborn

Klefisch spielt seit 2014 im Trikot der Viktoria und hat seitdem 95 Spiele für die Domstädter in der 3. Liga absolviert. Alleine in dieser Saison kam er bisher auf 33 Einsätze, 31-mal davon stand er in der Startelf (kicker-Durchschnittsnote: 2,92). Damit ist er in der nach Noten viertbeste Mittelfeldspieler der 3. Liga. Zur kommenden Saison wird Klefisch zu Zweitligist SC Paderborn wechseln.