Alles offen fürs Rückspiel in Eindhoven: Disasi belohnt Monaco spät

In der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation hat die PSV Eindhoven in Monaco ein Remis erzielt. Im namhaften Duell hatte dabei eigentlich der Gastgeber Feldvorteile.

Brachte die AS Monaco im Heimspiel gegen Eindhoven spät doch noch zurück: Axel Disasi. IMAGO/ANP

Fast eine Hälfte lang gab es im Stade Louis II kaum einmal einen gefährlichen Abschluss zu bestaunen. Kurz vor dem Pausenpfiff zeigte die PSV Eindhoven in Monaco aber, wozu sie in der Lage ist: Nach einer schönen Kombination landete ein Pass von Ex-Freiburger Til, der überragende Mann beim Erfolg über Ajax Amsterdam im Super Cup, beim ehemaligen Gladbach- und Barcelona-Akteur de Jong, der clever ablegte - genau wie Veerman abschließend in die Maschen schoss (38.).

Minamino verpasst knapp, kein Elfmeter für Monaco

Zuvor war Monaco eigentlich lange die bessere Mannschaft, fand jedoch kaum ein Durchkommen. Für das Team von Philippe Clement, der zu Beginn nicht auf Neuzugang Embolo (Gladbach), sondern auf die Deutschen Nübel, Jakobs und Volland sowie LFC-Neuzugang Minamino setzte, war schon vorm Strafraum zu häufig Endstation. Dem ehemaligen Liverpooler fehlte zudem eine Fußspitze für die schnelle Antwort (40.). Ansonsten hatte nur Veerman eine gute Chance auf ein weiteres Tor, doch schoss knapp daneben (22.).

Wie schon in Durchgang eins, als ein möglicher Handelfmeter trotz Sichten der Bilder am Videomonitor von Referee Davide Massa nicht gegeben worden war (34., Teze hatte die Kugel in einer kniffligen Szene an die Hand bekommen), blieben die Hausherren zunächst im Pech. Wieder war Minamino mit von der Partie, diesmal vergab der Japaner eine Top-Chance aus kurzer Distanz (49.).

Til macht es Minamino nach und verpasst das nächste Tor

Der Beginn der zweiten Hälfte war insgesamt Kontrastprogramm zur ersten. Das Spiel bot deutlich mehr, immer wieder gelangten die Mannschaften temporeich nach vorne. Til (51.) verpasste in einer ähnlichen Situation wie davor Minamino aus kurzer Distanz den Treffer und schoss knapp daneben.

Monaco drückte in der Folge auf den Ausgleich, in der intensiven zweiten Hälfte schloss aber einzig Volland noch gefährlicher ab (58.). Stattdessen fand sich die PSV gegen Ende wieder besser zurecht, immer wieder wurde sie über Konter gefährlich. Saibari verpasste die Vorentscheidung zudem nur haarscharf (73.).

Monaco schlägt nach Jakobs Freistoß doch noch zu und scheitert am Aluminium

Den Schlusspunkt konnte daher doch noch die AS Monaco setzen: Disasi nutzte die Verwirrung im Strafraum nach einem Jakob-Freistoß aus und schob zum umjubelten Ausgleich ein (80.). Dass es beim 1:1 blieb, dürfte letztlich die PSV freuen, für am Ende klar überlegende Monegassen köpfte Fofana noch an den Pfosten (87.).

Das Rückspiel der beiden Klubs steigt bereits in einer Woche und ebenfalls am Dienstag, dann ab 20.30 Uhr. Zuvor steigen sowohl die Monegassen (zu Gast bei Racing Straßburg) als auch die Niederländer (gegen Aufsteiger FC Emmen) in den nationalen Ligabetrieb ein. Die alles entscheidenden Play-offs um die Gruppenphase der Königsklasse werden ab dem 17. August ausgetragen.