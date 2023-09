Molano veredelt perfekte Anfahrt im Sprint - Groves verpasst dritten Sieg

Juan Sebastián Molano hat die 12. Etappe der Spanien-Rundfahrt gewonnen. Im Sprint verwies der Kolumbianer den schon zweimal siegreichen Kaden Groves auf den zweiten Platz. Großen Anteil am Erfolg hatte die Arbeit von Anfahrer Rui Oliveira.

Einen Tag vor dem Ausflug zum geschichtsträchtigen Col du Tourmalet hat Kaden Groves seinen dritten Sieg bei der 78. Vuelta verpasst. Auf der zwölften Etappe zwischen Olvega und Saragossa fuhr der 24 Jahre alte Sprinter am Donnerstag nach einem Massensprint als Zweiter über die Ziellinie. Der Kolumbianer Juan Sebastián Molano holte den Tagessieg. Der Niederländer Boy van Poppel kam auf Rang drei. Bester deutscher Fahrer wurde Kim Heiduk auf Rang 17.

Molano war dabei von seinem Anfahrer Rui Oliveira perfekt in Position gebracht worden und veredelte die Vorarbeit aus dem Windschatten heraus. Groves dahinter fand keinen Weg vorbei.

Wie erwartet gab es in der Gesamtwertung keine Änderungen an der Spitze. Der US-Amerikaner Sepp Kuss verteidigte das Rote Trikot des Gesamtführenden. Zweiter ist der Spanier Marc Soler mit einem Abstand von 26 Sekunden. Auf Rang drei liegt der belgische Superstar Remco Evenepoel. Der Team-Kollege von Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard hat 69 Sekunden Rückstand auf Kuss.

Am Freitag erwartet die Profis ein schwieriger Anstieg auf den legendären Col du Tourmalet in 2115 Metern Höhe. Zum ersten Mal ist die vor allem durch die Tour de France bekannte Bergankunft in den französischen Pyrenäen Teil der spanischen Rundfahrt. Die sechste Etappe der Tour hatte im Juli über den Tourmalet geführt. Der slowenische Superstar Tadej Pogacar holte damals in Cauterets-Cambasque den Tagessieg.

12. Etappe Olvega - Saragossa (150,60 km)

1. Juan Sebastian Molano Benavides (Kolumbien) - UAE Team Emirates 3:23:35 Std.; 2. Kaden Groves (Australien) - Alpecin-Deceuninck + 0 Sek.; 3. Boy van Poppel (Niederlande) - Intermarché-Circus-Wanty; 4. Rui Oliveira (Portugal) - UAE Team Emirates; 5. Edward Theuns (Belgien) - Lidl-Trek; 6. Marijn Van Den Berg (Niederlande) - EF Education-EasyPost; 7. Alberto Dainese (Italien) - Team DSM - firmenich; 8. Orluis Aular (Venezuela) - Caja Rural-Seguros RGA; 9. Hugo Page (Frankreich) - Intermarché-Circus-Wanty; 10. Milan Menten (Belgien) - Lotto Dstny; ... 17. Kim Alexander Heiduk (Öschelbronn) - Ineos Grenadiers; 23. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe; 70. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious; 80. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe; 98. Maurice Ballerstedt (Berlin) - Alpecin-Deceuninck + 44; 112. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 1:02 Min.; 118. Felix Engelhardt (Kempten) - Team Jayco AlUla + 1:14; 128. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe + 1:36; 139. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 1:54; 154. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck + 2:36

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 12. Etappe:

1. Sepp Kuss (USA) - Jumbo-Visma 42:51:20 Std.; 2. Marc Soler (Spanien) - UAE Team Emirates + 26 Sek.; 3. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step + 1:09 Min.; 4. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 1:32; 5. Lenny Martinez (Frankreich) - Groupama-FDJ + 2:02; 6. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 2:16; 7. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma + 2:22; 8. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 2:25; 9. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team + 2:50; 10. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe + 3:14 ... 28. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 26:11; 34. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 30:01; 48. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe + 45:36; 66. Felix Engelhardt (Kempten) - Team Jayco AlUla + 1:00:16 Std.; 84. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe + 1:10:46; 96. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 1:20:35; 115. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe + 1:31:52; 143. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck + 1:49:19; 151. Kim Alexander Heiduk (Öschelbronn) - Ineos Grenadiers + 1:53:57; 153. Maurice Ballerstedt (Berlin) - Alpecin-Deceuninck + 1:55:36

Bergwertung, Stand nach der 12. Etappe:

1. Jesús Herrada Lopez (Spanien) - Cofidis 22 Pkt.; 2. Eduardo Sepulveda (Argentinien) - Lotto Dstny 21; 3. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step 20; 4. Matteo Sobrero (Italien) - Team Jayco AlUla 11; 5. Sepp Kuss (USA) - Jumbo-Visma 10; 6. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe 10; 7. Andreas Lorentz Kron (Dänemark) - Lotto Dstny 10; 8. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma 10; 9. Damiano Caruso (Italien) - Bahrain Victorious 9; 10. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma 8

Sprintwertung, Stand nach der 12. Etappe:

1. Kaden Groves (Australien) - Alpecin-Deceuninck 208 Pkt.; 2. Juan Sebastian Molano Benavides (Kolumbien) - UAE Team Emirates 98; 3. Marijn Van Den Berg (Niederlande) - EF Education-EasyPost 84; 4. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step 79; 5. Andreas Lorentz Kron (Dänemark) - Lotto Dstny 77; 6. Marc Soler (Spanien) - UAE Team Emirates 73; 7. Edward Theuns (Belgien) - Lidl-Trek 71; 8. Andrea Vendrame (Italien) - AG2R Citroën Team 66; 9. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma 65; 10. Geoffrey Soupe (Frankreich) - Team TotalEnergies 65; ... 17. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe 45; 68. Maurice Ballerstedt (Berlin) - Alpecin-Deceuninck 10; 79. Felix Engelhardt (Kempten) - Team Jayco AlUla 6; 87. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe 3; 90. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe 2

Teamwertung, Stand nach der 12. Etappe:

1. Jumbo-Visma (Niederlande) 128:02:10 Std.; 2. UAE Team Emirates (Vereinigte Arabische Emirate) + 57 Sek.; 3. Bahrain Victorious (Bahrain) + 7:27 Min.; 4. Bora-hansgrohe (Deutschland) + 10:06; 5. Movistar Team (Spanien) + 25:54; 6. Ineos Grenadiers (Großbritannien) + 35:36; 7. Groupama-FDJ (Frankreich) + 38:56; 8. Soudal Quick-Step (Belgien) + 41:56; 9. EF Education-EasyPost (USA) + 47:54; 10. Team TotalEnergies (Frankreich) + 1:00:02 Std.; ... 18. Team DSM - firmenich (Deutschland) + 1:47: