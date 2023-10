Molano gewinnt im Sprint - Vader verteidigt Gesamtführung

Bei der Tour of Guangxi in China hat Juan Sebastian Molano den Sprint der 5. Etappe knapp für sich entschieden. An der Spitze der Gesamtwertung gab es keine Veränderungen.

209,6 Kilometer standen am Montag (MESZ) zwischen Liuzhou und Guilin im Süden Chinas auf dem Programm. Da die letzten gut 40 Kilometer flach abfallend Richtung Ziel verliefen, war bereits im Vorfeld auf der längsten Etappe der diesjährigen Tour of Guangxi mit einem Massensprint gerechnet worden.

Und so kam es dann auch. Geschlossen fuhr das Topfeld auf die Zielgerade ein, das Tempo bestimmten drei Teams: Jumbo-Visma für Olaf Kooij, Bahrain-Victorious für Jonathan Milan und das Team UEA für Juan Sebastian Molano. Lange Zeit sah es nach einem Zweikampf des Niederländers Kooij gegen den Italiener Milan aus, doch am Ende durfte Molano jubeln. Der Kolumbianer fand die richtige Lücke und sicherte sich in 4:36,54 Stunden den Sieg vor Kooij und dem Dänen Tobias Lund Andresen (dsm-firmentech).

Zuvor durfte sich lange Zeit ein Ausreißerquartett vor dem Hauptfeld zeigen. Das Team Bora-hansgrohe war dabei durch Frederik Wandahl vertreten. Der junge Däne , der in diesem Jahr seinen 22. Geburtstag feierte, gilt in seiner Heimat als großes Talent und wurde bereits im Jahr 2018 als Nachwuchsfahrer des Jahres ausgezeichnet. Seine Stärken liegen besonders am Berg, er kann bei Eintagesrennen und bei Rundfahrten glänzen.

Bennett geht an seinem Geburtstag leer aus

Bora-hansgrohe hatte mit dem Briten Ryan Mullen sogar einen zweiten Fahrer unter den Flüchtenden platziert, doch auch diese Doppelbesetzung konnte nicht verhindern, dass die Ausreißer wenige Kilometer vor dem Ziel gestellt wurden. Eigentlich dürfte es wohl das Ziel des Raublinger Rennstalls gewesen sein, im Sprint ein Wörtchen mitzureden. Feierte doch Topsprinter Sam Bennett am Montag seinen 33. Geburtstag. Doch der Ire konnte im Finale nicht eingreifen.

Auf die Gesamtwertung hatte der fünfte Teilabschnitt keinen Einfluss. Weiterhin führt der Niederländer Milan Vader (Jumbo-Visma) mit sechs Sekunden Vorsprung vor dem Franzosen Remy Rochas (Cofidis) und 14 Sekunden vor dem Briten Hugh Carthy (EF Education - First). Bester Deutscher im Gesamtklassement bleibt weiterhin Juri Hollmann (Movistar) auf Rang 29.

Am Dienstag findet die 6. und letzte Etappe der Tour of Guangxi statt, nach 168,3 Kilometern wird erneut in Guilin der Sieger feststehen. Da die letzten rund 40 Kilometer erneut flach verlaufen, dürfte sich in der Gesamtwertung nicht mehr viel ändern.