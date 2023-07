Mohoric im Fotofinish knapp vor Asgreen - Politt im Pech

Wie schon am Vortag kamen die Ausreißer erneut durch - auch diesmal mischte Kasper Asgreen vorne mit, musste sich aber im Zielsprint ganz knapp Matej Mohoric geschlagen geben. Während Jasper Philipsen in der Gruppe dahinter erneut das Nachsehen und weiter auf seinen fünften Sieg wartet, hatte Nils Politt schlicht Pech.

Matej Mohoric hat die 19. Etappe der 110. Tour de France mit hauchdünnem Vorsprung gewonnen. Nach 172,8 Kilometern setzte sich der 28 Jahre alte Slowene am Freitag in Poligny knapp vor dem Dänen Kasper Asgreen und dem Australier Ben O`Connor durch. Zunächst wusste Mohoric nicht, ob er oder sein Kontrahent gewonnen hat. Umso ergriffener feierte er das Ergebnis bei der Verkündung. Für ihn war es insgesamt der dritte Etappensieg bei einer Frankreich-Rundfahrt. Der Augsburger Georg Zimmermann wurde Elfter.

Wie am Vortag Vierter wurde der belgische Sprintstar Jasper Philipsen, es reichte wieder nicht zum von ihm ersehnten Massenspurt. Am Sonntag hat er beim großen Finale auf den Champs-Elysees noch eine Chance auf den fünften Etappensieg in diesem Jahr - das Grüne Trikot des Punktbesten hat der Belgier sicher, so er denn heil in Paris ankommt.

Pech und Drama bei Politt

Zimmermann und Nils Politt waren zwischendurch Teil einer Spitzengruppe. Wegen einer gerissenen Kette verlor der Kölner Politt jedoch den Anschluss an die Gruppe und fiel zurück.

"Kette gerissen, ich bin erledigt", rief Politt bei Kilometer 92 in den Tour-Funk, dann nahm das kleine Drama seinen Lauf. Bis dahin war der 29-Jährige Teil einer bärenstarken Fluchtgruppe rund um Zimmermann gewesen, die sich nach rund 50 km formiert hatte und glänzend funktionierte.

80 km vor dem Ziel aber musste Politt stoppen, der Materialwagen seines Bora-hansgrohe-Teams war weit entfernt - und das neutrale Service-Fahrzeug hatte kein passendes Rad für den baumlangen Profi dabei. Drei Bikes probierte Politt durch, dreimal stieg er wieder ab, er schob Frust. "Come on!", brüllte Politt, vergeblich: Er musste auch das Hauptfeld passieren lassen, bis sein Teamwagen da war - und dann kopfschüttelnd dem Peloton hinterherfahren.

Weil ohne ihre "Lokomotive" dann auch die weiteren Ausreißer um Zimmermann, in der zweiten Tour-Woche in Issoire hauchdünn geschlagen Zweiter, gestellt wurde, bleibt Politt der bislang letzte deutsche Etappensieger (2021 in Nimes). Nun sieht vieles nach der zweiten Tour ohne deutschen Tageserfolg in Folge aus.

Favoriten lassen es vor letzter Bergetappe ruhig angehen

An der Spitze der Gesamtwertung änderte sich wie erwartet nichts. Der dänische Titelverteidiger Jonas Vingegaard liegt weiter deutlich mit mehr als sieben Minuten Vorsprung vor seinem Rivalen Tadej Pogacar aus Slowenien. Der Tour-Sieg ist Vingegaard bei zwei verbleibenden Etappen bis Paris kaum noch zu nehmen.

Vor dem Schlussakt in Paris erwartet die Fahrer noch einmal eine harte letzte Gebirgsetappe. Auf der Fahrt durch die Vogesen müssen sechs Anstiege bezwungen werden, die beiden anspruchsvollsten am Ende. Nach 133,5 Kilometern und fast 3500 Höhenmetern wird dann am Samstagabend im Skigebiet Le Markstein nahe der deutschen Grenze der Tour-Sieger feststehen. Aufgrund der Lage im Klassement könnte Spitzenreiter Jonas Vingegaard Ausreißern einen großzügigen Vorsprung gewähren.

19. Etappe Moirans-en-Montagne/Frankreich - Poligny/Frankreich (172,80 km)

1. Matej Mohoric (Slowenien) - Bahrain Victorious 3:31:02 Std.; 2. Kasper Asgreen (Dänemark) - Soudal Quick-Step + 0 Sek.; 3. Ben O'Connor (Australien) - AG2R Citroën Team + 4; 4. Jasper Philipsen (Belgien) - Alpecin-Deceuninck + 39; 5. Mads Pedersen (Dänemark) - Lidl-Trek; 6. Christophe Laporte (Frankreich) - Jumbo-Visma; 7. Luka Mezgec (Slowenien) - Team Jayco AlUla; 8. Alberto Bettiol (Italien) - EF Education-EasyPost; 9. Matteo Trentin (Italien) - UAE Team Emirates; 10. Thomas Pidcock (Großbritannien) - Ineos Grenadiers; 11. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Circus-Wanty; ... 58. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious + 13:43 Min.; 64. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe; 108. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM - firmenich + 16:45; 135. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 19. Etappe:

1. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma 75:49:24 Std.; 2. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates + 7:35 Min.; 3. Adam Yates (Großbritannien) - UAE Team Emirates + 10:45; 4. Carlos Rodriguez Cano (Spanien) - Ineos Grenadiers + 12:01; 5. Simon Yates (Großbritannien) - Team Jayco AlUla + 12:19; 6. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious + 12:50; 7. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe + 13:50; 8. Felix Gall (Österreich) - AG2R Citroën Team + 16:11; 9. Sepp Kuss (USA) - Jumbo-Visma + 16:49; 10. David Gaudu (Frankreich) - Groupama-FDJ + 17:57; ... 20. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 1:08:14 Std.; 42. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Circus-Wanty + 2:33:22; 61. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe + 3:09:32; 118. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious + 4:36:38; 145. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM - firmenich + 5:12:40

Bergwertung, Stand nach der 19. Etappe:

1. Giulio Ciccone (Italien) - Lidl-Trek 88 Pkt.; 2. Felix Gall (Österreich) - AG2R Citroën Team 82; 3. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma 81; 4. Neilson Powless (USA) - EF Education-EasyPost 58; 5. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 49; 6. Simon Yates (Großbritannien) - Team Jayco AlUla 40; 7. Tobias Halland Johannessen (Norwegen) - Uno-X Pro Cycling Team 38; 8. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe 31; 9. Michal Kwiatkowski (Polen) - Ineos Grenadiers 30; 10. Michael Woods (Kanada) - Israel-Premier Tech 28; ... 20. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe 14; 38. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Circus-Wanty 5

Sprintwertung, Stand nach der 19. Etappe:

1. Jasper Philipsen (Belgien) - Alpecin-Deceuninck 377 Pkt.; 2. Mads Pedersen (Dänemark) - Lidl-Trek 238; 3. Bryan Coquard (Frankreich) - Cofidis 188; 4. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 146; 5. Kasper Asgreen (Dänemark) - Soudal Quick-Step 125; 6. Jordi Meeus (Belgien) - Bora-hansgrohe 123; 7. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma 107; 8. Matej Mohoric (Slowenien) - Bahrain Victorious 106; 9. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious 95; 10. Dylan Groenewegen (Niederlande) - Team Jayco AlUla 95; ... 26. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Circus-Wanty 62; 64. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe 25; 74. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe 18; 100. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious 7

Teamwertung, Stand nach der 19. Etappe:

1. Jumbo-Visma (Niederlande) 227:54:45 Std.; 2. UAE Team Emirates (Vereinigte Arabische Emirate) + 27:15 Min.; 3. Bahrain Victorious (Bahrain) + 30:09; 4. Ineos Grenadiers (Großbritannien) + 32:56; 5. Groupama-FDJ (Frankreich) + 1:00:51 Std.; 6. AG2R Citroën Team (Frankreich) + 1:52:48; 7. Bora-hansgrohe (Deutschland) + 1:58:48; 8. Team Jayco AlUla (Australien) + 3:12:23; 9. Movistar Team (Spanien) + 4:26:56; 10. Israel-Premier Tech (Israel) + 4:30:01; ... 14. Team DSM - firmenich (Deutschland) + 5:42:02