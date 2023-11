Möhrle vor dem Hannover-Spiel: "Wir stehen besser als erwartet da"

Mit einem 2:1-Sieg gegen Hannover 96 II fing die Hinrunde an - und aus Sicht von BW Lohne könnte die Rückrunde gerne genauso starten. Am Samstag (13 Uhr) tritt die Mannschaft von Trainer Uwe Möhrle in der niedersächsischen Landeshauptstadt an. Es ist eine Reise zum Spitzenreiter.

Dort, wo die Hannoveraner zum Rückrundenauftakt stehen, da befand sich auch Lohne in der Frühphase der Saison. Die Blau-Weißen sorgten mit einem herausragenden Saisonstart für Schlagzeilen. Nach dem Aufgalopp gegen die 96-Reserve folgten vier weitere Siege und zwei Remis. Mittlerweile ist BWL im soliden Mittelfeld angekommen. Möhrle sagt, sein Team habe "vom Start gezehrt". Mit der ersten Saisonhälfte ist der Ex-Profi mehr als einverstanden: "Da kann man schon mit Selbstbewusstsein sagen, dass wir besser als erwartet dastehen."

So sieht es auch Dauerbrenner Kai Westerhoff, der neben Lars Gindorf (Hannover 96 II) und Florian Riedel (TSV Havelse) keine einzige Hinrunden-Minute verpasst hat. "Gerade in der Anfangszeit haben wir schon fast überperformt", urteilt der 29-Jährige, der bei BWL gegenwärtig rechts in der Dreierkette zu Hause ist, aber flexibel eingesetzt werden kann. Die Lohner sehen es zudem als positiv an, dass sie mit Ausnahme von Flensburg (0:3) die Teams aus der unteren Tabellenregion besiegt haben.

Uwe Möhrle ist nicht nur mit dem Lohner Fußball, sondern auch mit dem Drumherum zufrieden. Abseits des Platzes sind neben der Haupttribüne gerade die neuen VIP-Räumlichkeiten fertiggestellt worden. Als nächste Projekte werden ein Trainerbüro, ein Raum für die Physiotherapeuten, ein Besprechungsraum, das Büro von Fußball-Geschäftsführer Fabian Lang und ein kleiner Trainingsraum im Heinz-Dettmer-Stadion entstehen.

Möhrle und Co. konzentrieren sich zunächst aber voll auf ihr Gastspiel in Hannover, das der Coach als "schwere Aufgabe" bezeichnet. Chancenlos sieht er seine Mannschaft aber nicht. "Es ist schon auch eine Erkenntnis, dass wir jetzt zu keinem Spiel mehr hinfahren, wo wir vorher sagen müssen: Da können wir nichts holen", betont er. BWL muss allerdings auf einen wichtigen Eckpfeiler verzichten: Kapitän Thorsten Tönnies verpasst das Spiel aus beruflichen Gründen. BW Lohne ist im Sturm, wo Tönnies ansonsten neben Jannik Zahmel gesetzt ist, also zu einer Veränderung gezwungen.

Apropos Veränderungen: Absoluten Handlungsbedarf sehen die Lohner in Sachen Transfers im Winter nicht, wenngleich Möhrle betont, "dass wir natürlich die Augen offenhalten". Dabei denkt er besonders an die Offensive: "Wenn man sich die Anzahl der erzielten Tore anschaut, dann ist da noch Luft nach oben."

Mehr zur Regionalliga Nord Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Die weiteren Partien

Neben dem Lohner Gastspiel sind am Samstag noch drei weitere Begegnungen geplant. Eintracht Norderstedt empfängt ab 14 Uhr die HSV-Reserve. Eine Stunde später rückt zwischen Kilia Kiel und dem Bremer SV der Abstiegskampf in den Fokus. Ab 16 Uhr wollen der SV Jeddeloh II und FC St. Pauli II den drohenden Absturz in die Gefahrenzone verhindern.

Sonntags finden ebenfalls vier Partien statt. Holstein Kiel II hat den TSV Havelse zu Gast und die erneute Tabellenführung im Visier (13 Uhr). Teutonia Ottensen und Weiche Flensburg wollen ab 14 Uhr endlich auf die Siegerstraße einkehren. Zeitgleich steigt das Topspiel zwischen dem VfB Oldenburg und Phönix Lübeck. Abgerundet wird der Spieltag dann um 15 Uhr mit dem Kellerkrimi zwischen dem Eimsbütteler TV und dem SC Spelle-Venhaus.

Bereits am Freitag legt der SV Meppen im Aufstiegsrennen bei der SV Drochtersen/Assel vor.