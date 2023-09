Modus, Bilanz und Teams: So funktioniert der Ryder Cup 2023

Vom 29. September bis zum 1. Oktober findet in Rom der 44. Ryder Cup statt. Nach dem 9:19-Debakel vor zwei Jahren will Team Europa um Kapitän Luke Donald die prestigeträchtige Trophäe zurückerobern. So funktioniert der wichtigste Team-Wettbewerb im Golf.

2023 findet der Ryder Cup erstmals in Italien statt. Getty Images