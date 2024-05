Wo wird der Ryder Cup 2023 übertragen?

Bald ist es so weit, dann steigt der Ryder Cup 2023. Alle wichtigen Infos zum prestigeträchtigen Golf-Mannschaftsturnier zwischen Team Europa und Team USA fasst der kicker zusammen.

Vom 29. September bis zum 1. Oktober findet der Ryder Cup 2023 in Italiens Hauptstadt Rom statt. Bei diesem Golfturnier handelt es sich nicht um einen Einzelwettbewerb, sondern um ein Turnier, das in Teams ausgetragen wird. Dabei messen sich Team Europa und Team USA.

Pay-TV-Anbieter "Sky" hat die Rechte an allen wichtigen Golfturnieren und zeigt dementsprechend auch den beliebten Ryder Cup 2023 live und in voller Länge. Das Turnier findet auf dem Marco Simone Golf and Country Club statt.

Die USA gehen als Titelverteidiger und Favorit in den 44. Ryder Cup, der erstmals in Italien ausgetragen wird. Dann duellieren sich die US-amerikanischen Golf-Stars um Scottie Scheffler, Brooks Koepka oder Jordan Spieth mit den europäischen Herausforderern um Rory McIlroy (Nordirland), Jon Rahm (Spanien) oder Viktor Hovland (Norwegen).

