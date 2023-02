"Modell für die Zukunft": Nagelsmanns Umstellung greift

Nach drei Remis haben die Bayern am Mittwoch den ersten Sieg im neuen Jahr geholt. Das 4:0 im Pokal-Achtelfinale war ein immens wichtiger Erfolg, auch Julian Nagelsmann atmete einmal kräftig durch.

In Leipzig, gegen Köln und gegen Frankfurt hieß es für die Bayern zuletzt dreimal in Folge 1:1. Somit war schon gehörig Druck auf dem Kessel am Mittwoch in Mainz. Am Ende jubelten die Münchner über ein überzeugendes und ungefährdetes 4:0. "Der Druck wird natürlich extrem groß, wenn du heute nicht gewinnst. Sowohl für mich als auch die Mannschaft, dann ist die Saison schon auf der Kippe und du musst in der Champions League definitiv liefern, um einen positiven Ausgang zu kriegen. Deswegen war es ein sehr wichtiger Sieg", atmete Julian Nagelsmann nach der Partie einmal kräftig durch.

Der Coach hatte seinen Neuzugang Joao Cancelo direkt in die Startelf beordert. Der Portugiese beackerte die rechte Seite und bereitete prompt das 1:0 durch Eric Maxim Choupo-Moting mit einer feinen Flanke vor. "Er hat eine riesige Qualität, das konnte er heute schon zeigen. Ich gehe davon aus, dass wir noch sehr viel Spaß mit ihm haben werden", freut sich Joshua Kimmich über seinen neuen Mitspieler.

Der Portugiese war also direkt beteiligt am Sieg, bei dem die Bayern vor allem die Art und Weise sehr freute. "Wir haben von der ersten Minute an gezeigt, wer als Sieger vom Platz gehen möchte. Die erste Halbzeit war sehr gut. Wenn wir das auf den Platz kriegen, ist es sehr schwierig uns zu schlagen", sagte Kimmich, dessen Meinung auch Nagelsmann teilte: "Das war nicht nur fußballerisch sondern auch von der Einstellung her sehr gut. Generell war es vor allem in der ersten Halbzeit ein absolut richtiger Schritt und wir haben verdient gewonnen."

Müller zieht mit Maier gleich - Dreierkette ein Modell für die Zukunft

Ein Sieg, der auch Thomas Müller gut geschmeckt haben dürfte, denn bei einem weiteren Meilenstein des langjährigen Bayern-Profis gab es einen klaren Erfolg. Der 33-Jährige machte nämlich bereits sein 63. Spiel im DFB-Pokal für den FCB und zog damit als Klub-Rekordspieler gleich mit dem früheren Torwart Sepp Maier.

Müller war die hängende Spitze in einem neuen System, denn Nagelsmann ließ mit einer Dreierkette spielen, sonst waren die Bayern mit Viererkette aufgelaufen. Joao Cancelo und Kingsley Coman agierten dabei auf den Flügeln und interpretierten ihre Position durchaus offensiv. "Für mich ist das immer ein Modell für die Zukunft. In meiner ersten Saison bei Bayern haben wir auch in einer sehr erfolgreichen Phase mit Dreierkette gespielt. Dann kam sehr viel Druck von außen und alle wollten eine andere Ordnung sehen, obwohl es daran nicht so oft lag", so Nagelsmann, der anfügte: "Es ist meistens keine Frage der Ordnung, weder in guten noch in schlechten Zeiten. Es ist immer eine Frage der Einstellung und Umsetzung."

In jedem Fall ist es nicht unwahrscheinlich, dass man die Bayern auch in der Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Wolfsburg mit einer Dreier- respektive Fünferkette sehen wird. "Das hat heute ganz gut funktioniert", fand auch Kimmich, der klarmachte: "Wir haben viele Spieler, die beide Systeme spielen können, deswegen können wir sehr flexibel agieren."