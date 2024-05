Mittelstädt erhält ein EM-Ticket von Nagelsmann

Mit Maximilian Mittelstädt ist ein weiterer Spieler des VfB Stuttgart auf den EM-Zug aufgesprungen.

Die Abwehr der deutschen Nationalmannschaft gewinnt immer mehr an Kontur. Nach den Nominierungen von Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah und Robin Koch ist mit Maximilian Mittelstädt nun auch der erste Außenverteidiger nominiert worden - und nach Chris Führich der zweite Stuttgarter.

Die Nominierung Mittelstädts durfte Musiker Peter Schilling verkünden. Sein Song "Major Tom" hatte als neue Torhymne der DFB-Elf einen Hype ausgelöst. "Lieber Maxi, do it again, do it again, do it again", sagte Schilling in einem Video bei Instagram. Dort sieht man, wie sich Schilling im pink-lila Auswärtstrikot Mittelstädts Tor gegen die Niederlande ansieht, im Hintergrund läuft seine Hymne.

Mittelstädt war für die beiden Länderspiele im vergangenen März erstmals von Nagelsmann berufen worden und stand sowohl beim 2:0-Testspielsieg in Frankreich als auch beim 2:1-Erfolg gegen die Niederlande wenige Tage später auf dem Platz. Gegen die Elftal gelang dem 27-Jährigen mit einem fulminanten Distanzschuss prompt das erste Länderspieltor.

Mit dem VfB spielte Mittelstädt eine glänzende Saison, an der er einen wesentlichen Anteil hatte. Für den Tabellendritten kam der Linksfuß auf 30 Einsätze, dabei gelangen ihm zwei Tore und vier Vorlagen. Der gebürtige Berliner wechselte im Sommer 2023 von seinem Jugendklub Hertha BSC nach Schwaben. Die Berliner waren zuvor aus der Bundesliga abgestiegen.

Am Donnerstag um 13 Uhr (LIVE! bei kicker) gibt der DFB den vollständigen EM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann bekannt, der allerdings noch vorläufig sein wird. Erst bis zum 7. Juni müssen die Trainer der 24 EURO-Teilnehmer ihre finalen Aufgebote mit 23 bis 26 Spielern an die UEFA melden.