Mit Last-Minute-Rückkehrer, ohne Rekordeinkauf: Wie gut ist BVB-Gegner Kopenhagen?

Dortmunds Auftaktgegner FC Kopenhagen kehrt nach sechs Jahren in die Champions League zurück. Der BVB sollte sich vom bisher schwachen Start in der Liga nicht blenden lassen.

Platz sechs in der dänischen Liga, sechs Punkte Rückstand auf Tabellenführer Randers, vier von acht Spielen verloren: Das ist nicht der Anspruch des Meisters aus der Hauptstadt. Doch die Rechnung des FC Kopenhagen ist trotzdem aufgegangen in dieser frühen Saisonphase, in der die Qualifikation zur Champions League im Fokus stand.

Geschafft wurde diese in den Play-offs gegen Türkeis Meister Trabzon. Ein 2:1 im heimischen "Parken" reichte, im Rückspiel biss sich der Klub vom Schwarzen Meer die Zähne am gerade erst von Real Sociedad verpflichteten Keeper Mathew Ryan aus. Der australische Nationalkeeper wird auch in der Königsklasse über sich hinauswachsen müssen, wenn die Dänen vom Weiterkommen in einer Gruppe mit dem BVB, Manchester City und dem FC Sevilla träumen wollen. Vor allem in dem Heimspielen sollen die keineswegs nordisch unterkühlten Kopenhagener Fans den scheinbar übermächtigen Gegnern heiße Europapokal-Abend bescheren.

Vor dem Auftakt in der Königsklasse beim BVB (Dienstag, 18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) plagen FCK-Trainer Jess Thorup vor allem Sorgen im Offensivbereich, denn der Abgang des einstigen Rekordeinkaufs Pep Biel (kam 2019 für fünf Millionen Euro aus Saragossa) wiegt schwer. In der vergangenen Meister-Saison war der nun für sechs Millionen Euro an Olympiakos transferierte Spanier nicht nur bester Torschütze des Teams, sondern wurde auch zum besten Spieler der Liga gewählt.

Mit Cornelius soll sich die Offensive voll entfalten

Zwar konnten die Dänen die Biel-Lücke im offensiven Mittelfeld mit der Verpflichtung des effizienten Schweden Viktor Claesson (kam im März vom russischen Klub Krasnodar) etwas schließen, doch zur vollen Offensiv-Entfaltung soll es dank der Rückholaktion von Andreas Cornelius kommen. Erst am Deadline Day stieß der bullige Mittelstürmer (1,93 Meter groß, 85 Kilo schwer) wieder zum FCK. Sieben Tage zuvor stand er noch als Trabzon-Stürmer seinen jetzigen Mannschaftskollegen als Konkurrent um das ersehnte CL-Ticket gegenüber. Die Erwartungen an den dänischen Nationalspieler sind nach 61 Toren in 176 Spielen für Kopenhagen entsprechend hoch.

Erfolgserlebnis in der Generalprobe

Bei der Generalprobe für den Champions-League-Auftakt in Dortmund feierte die Thorup-Elf am Freitag gegen Silkeborg immerhin ein Erfolgserlebnis. Die Leistung war zwar abermals durchwachsen, aber Claessen schoss den FCK zum 1:0-Sieg, Neuzugang Cornelius stand in der Startelf. "Es war nicht alles perfekt, aber das Wichtigste waren die drei Punkte, die uns Selbstvertrauen und Überzeugung geben", sagte der Coach und ergänzte: "Unser Spielplan ist sehr voll, kurzfristig zählen erst mal nur Siege. Langfristig kann man sich dann darauf konzentrieren, Dinge zu verbessern."

In Dortmund wird das schon vonnöten sein.