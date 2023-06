Mit der Rückennummer dreier Klublegenden: Emotionaler Joselu bei Real Madrid vorgestellt

Er ist Fan des Vereins und nun auch wieder Spieler: Joselu wurde am Dienstag bei Real Madrid vorgestellt - und entsprechend emotional.

Der Mann im Mittelpunkt musste sich gleich mehrmals entschuldigen. Erst bei allen Anwesenden bei seiner Vorstellung bei Real Madrid, dass er sich - um ja nichts zu vergessen - ein paar Notizen gemacht hatte. "Die Emotionen sind heute sehr groß", rechtfertigte sich Joselu. Und dann noch bei seiner Frau und seinen Kindern, weil er verkündete, dass "heute einer der glücklichsten Tage in meinem Leben sein könnte". Neben den wichtigen Jahres- und Geburtstagen natürlich.

Noch im Profigeschäft der Gegenwart, selbst auf dem höchsten europäischen Level: Es gibt sie noch, die herzerwärmenden Geschichten im Fußball. Das Champions-League-Finale 2022 in Paris hatte José Luis Mato Sanmartin noch als Real-Fan auf den Rängen verfolgt, ein gutes Jahr später kehrt der 33 Jahre alte Angreifer also zu dem Klub zurück, für den er vor über einem Jahrzehnt als Torjäger der zweiten Mannschaft auftrumpfen konnte. Und gegen den er später stets gerne traf (achtmal in zehn Ligaspielen), zuletzt Mitte März.

Nur Lewandowski und Benzema schossen mehr Ligatore

Diesmal, nachdem es damals nur für ein Ligaspiel gereicht hatte (inklusive Tor), auch endlich bei den Profis - nach Stationen in Hoffenheim, Frankfurt, Hannover oder Stoke. Und das auch noch möglicherweise als Ersatz für den abgewanderten Ballon-d'Or-Sieger Karim Benzema - zumindest vorübergehend. Auch wenn Joselu selbst beteuert, niemanden zu ersetzen.

Die 1,92 Meter große Sturmkante, in der spanischen Nationalmannschaft zuletzt als höchst effizienter Joker und in der Nations League erfolgreich, versprach natürlich trotzdem, "alles zu geben" - für ihn sei "das Wappen von Real Madrid auf der Brust zu tragen die größte Ehre, die man erhalten kann", so Joselu. Hinter Robert Lewandowski (23 Treffer) und Benzema (19) waren keinem in der abgelaufenen La-Liga-Saison mehr Tore gelungen als ihm (16) - und das bei Absteiger Espanyol Barcelona, dem Joselu auch noch mal dankte. Von Espanyol ist Joselu an Real ausgeliehen, das nach der Saison eine Kaufoption besitzt.

Ihre Ehefrauen sind Zwillingsschwestern: Die spanischen Nationalspieler Dani Carvajal (#2) und Joselu (re.). IMAGO/ZUMA Wire

Der Schwager von Real-Rechtsverteidiger Dani Carvajal wird bei den Blancos die Rückennummer 14 erhalten, die zuletzt Klublegende Casemiro trug, vor dem Brasilianer auch mal Xabi Alonso und besonders prominent Eigengewächs Guti. Oder aber Javier "Chicharito" Hernandez, der in der Saison 2014/15 als wunderbar funktionierender Leihstürmer manch denkwürdiges Tor für Real schoss. Möglicherweise ein gutes Omen.

Joselu wird im Training nervös sein

Vereinspräsident Florentino Perez schwärmte auf der Vorstellungs-Zeremonie am Dienstagvormittag von einem "Tag, auf den wir Madridistas sehr stolz sind. Denn es kehrt eines der großen Eigengewächse zu Real Madrid zurück." Warme Worte richtete der Bauunternehmer auch direkt an den alten neuen Angreifer: "Deine Tore, deine Arbeit und dein Charakter haben dich zu Real Madrid zurückgebracht. Ich bin davon überzeugt, dass du unsere Mannschaft besser machen wirst."

Zumindest nach einer gewissen Eingewöhnungszeit. Denn: "Wenn ich beginne, mit meinen Mitspielern zu trainieren, werde ich ziemlich nervös sein", gestand der in Stuttgart geborene Joselu, der sich selbst als "körperlichen Stürmer" beschreibt, "der sich gerne im Strafraum aufhält". Es handelt sich ja schließlich um die Stars seiner Lieblingsmannschaft.