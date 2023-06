Benzema-Ersatz auf Zeit: Joselu kehrt zu Real Madrid zurück

José Luis Sanmartin Mato, kurz Joselu (33), ist wieder Spieler von Real Madrid. Die Lücke nach nach dem Abgang von Karim Benzema ist zumindest für die kommende Saison gefüllt.

Keine 24 Stunden nach Spaniens Triumph in der Nations League hat Real Madrid den Transfer von Joselu offiziell verkündet. Im Finale gegen Kroatien kam der Angreifer im zweiten Durchgang als Joker ins Spiel, im Elfmeterschießen übernahm der 33-Jährige Verantwortung und verwandelte als erster spanischer Schütze.

Seit Montag darf sich Joselu nun wieder Spieler von Real Madrid nennen, der Stürmer stand bereits von 2010 bis 2012 im Kader des 14-fachen Champions-League-Siegers. Bei den Königlichen soll der gebürtige Stuttgarter die Lücke schließen, die Karim Benzema mit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien hinterlassen hat. Zumindest in der kommenden Saison, denn Real hat Joselu für ein Jahr von Espanyol Barcelona ausgeliehen. Der Rekordmeister soll sich eine Kaufoption in Höhe von 1,5 Millionen Euro gesichert haben, die Leih-Gebühr beträgt wohl 500.000 Euro.

Bei den Katalanen erlebte der 1,92 Meter große Stürmer eine für ihn erfolgreiche Saison, dennoch stieg Espanyol am Ende ab. Joselu avancierte mit 16 Treffern in 34 La-Liga-Spielen hinter Robert Lewandowski (23) und Benzema (19) zum drittbesten Torschützen. Zahlen, die Real nun veranlasst haben, die vakante Neuner-Position mit Joselu zu besetzen.

Stürmer mit Bundesliga-Erfahrung

Neben einer beachtlichen Torquote bringt Joselu auch einiges an Erfahrung mit, unter anderem aus der Bundesliga. Zwischen 2012 und 2015 spielte der in Galicien aufgewachsene Stürmer bei der TSG Hoffenheim, in Frankfurt sowie bei Hannover 96. Es folgten Stationen bei Stoke City, Deportivo La Coruna, Newcastle United und Deportivo Alaves.

Nun ist Joselu wieder zurück bei einem der größten Klubs der Welt, für den er in seiner ersten Amtszeit nur einmal bei den Profis spielte, dabei aber prompt ein Tor schoss. Den Assist lieferte beim 8:1 über UD Almeria im Mai 2011 kein Geringerer als Cristiano Ronaldo.