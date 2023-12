Mit Bayern und BVB? So läuft die neue Klub-WM ab 2025

In diesem Jahr findet letztmals eine Klub-WM im alten Format statt. Ab 2025 wird alles neu und deutlich größer - Bundesligisten dürfen auch ohne Titel noch auf eine Teilnahme hoffen.

Die FIFA hatte lange dafür gekämpft, im übernächsten Sommer wird ihr Traum Realität: 2025 findet erstmals eine Klub-WM mit 32 Mannschaften statt und löst das bisherige Format ab - das aber nicht ganz sterben wird. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie sieht ab 2025 der Modus der Klub-WM aus?

Statt wie in diesem Jahr letztmals sieben spielen ab 2025 satte 32 Mannschaften um den Titel FIFA-Klub-Weltmeister, dafür allerdings nicht mehr jährlich, sondern alle vier Jahre. Die teilnehmenden Klubs werden in acht Gruppen mit je vier Mannschaften aufgeteilt - analog zum zuletzt praktizierten Format der "richtigen" WM, das seinerseits allerdings durch die Aufstockung auf 48 Länder ab 2026 Geschichte sein wird. Die Gruppenersten und -zweiten ziehen in die K.-o.-Runde weiter.

Wann und wo findet die Klub-WM 2025 statt?

Im Vorfeld der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko erhielten die USA den Zuschlag für die Austragung der Klub-WM 2025. Gespielt wird im Juni und Juli, Spielorte und Spielplan stehen noch nicht fest.

Wie setzen sich ab 2025 die 32 Mannschaften bei einer Klub-WM zusammen?

UEFA (12 Teilnehmer): Die letzten vier Gewinner der Champions League, dazu die weiteren acht besten Mannschaften der letzten vier Jahre

CONMEBOL (6 Teilnehmer): Die letzten vier Gewinner der Copa Libertadores, dazu die weiteren beiden besten Mannschaften der letzten zwei Jahre

CONCACAF (4 Teilnehmer): Die letzten vier Gewinner der CONCACAF Champions League

CAF (4 Teilnehmer): Die letzten vier Gewinner der afrikanischen Champions League

AFC (4 Teilnehmer): Die letzten vier Gewinner der asiatischen Champions League

OFC (ein Teilnehmer): Die beste Mannschaft in den letzten vier Jahren in der ozeanischen Champions League

Dazu kommt ein Klub aus dem Gastgeberland, wobei die Kriterien dafür noch nicht feststehen.

Gewinnt ein Klub den Champions-League-Titel seiner Konföderation öfter als einmal im betroffenen Zeitraum, rückt ein weiteres Team aus der Vierjahrestabelle nach. Außerdem dürften pro Land höchstens zwei Vereine an der Klub-WM teilnehmen - es sei denn, mehr als zwei gewinnen die Champions League.

Wer nimmt damit an der Klub-WM 2025 teil?

Ihre Plätze schon sicher haben:

FC Chelsea (Champions-League-Sieger 2021)

Real Madrid (Champions-League-Sieger 2022)

Manchester City (Champions-League-Sieger 2023)

Palmeiras (Copa-Libertadores-Sieger 2021)

Flamengo (Copa-Libertadores-Sieger 2022)

Fluminense (Copa-Libertadores-Sieger 2023)

CF Monterrey (CONCACAF-Champions-League-Sieger 2021)

Seattle Sounders (CONCACAF-Champions-League-Sieger 2022)

Club Leon (CONCACAF-Champions-League-Sieger 2023)

Al-Ahly (CAF-Champions-League-Sieger 2021 und 2023)

Wydad AC Casablanca (CAF-Champions-League-Sieger 2022)

Al-Hilal (AFC-Champions-League-Sieger 2021)

Urawa Red Diamonds (AFC-Champions-League-Sieger 2022)

Aus Europa dürften außerdem der FC Bayern oder Inter Mailand allerbeste Chancen haben - bislang haben aber FIFA oder UEFA nicht erklärt, nach welchen Kriterien genau das maßgebliche Klub-Ranking für die vorgegebene Vierjahresperiode erstellt wird. Klar ist: Der kommende Champions-League-Sieger ist in den USA dabei. Von den Bundesligisten darf sich neben dem FC Bayern auch Borussia Dortmund Hoffnung auf eine Teilnahme machen. Für 2025 erhalten maximal zwei deutsche Klubs einen Startplatz.

Und was passiert mit der "alten" Klub-WM?

Diese wird nicht einfach ersetzt, sondern soll unter neuem, noch unbekanntem Namen und in verkürzter Form weiterexistieren. Ab 2024 ist der amtierende europäische Champions-League-Gewinner gesetzt und trifft in einem Finale auf neutralem Boden auf den Sieger eines Mini-Turniers aller Champions-League-Sieger der anderen Konföderationen. Einzelheiten, auch über Austragungszeit und -ort, wird die FIFA erst noch bekanntgeben.