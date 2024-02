Mit 51 Jahren: Kasai steht in Japans Aufgebot für den Heim-Weltcup in Sapporo

Kehrt Noriaki Kasai tatsächlich nochmal in den Weltcup zurück? Die Chance besteht: Sollte er am Freitag in Sapporo die Qualifikation überstehen, würde der 51-Jährige einen Tag später zum 570. Mal an einem Weltcup-Springen teilnehmen.

Steht vor seinem Weltcup-Comeback: Noriaki Kasai. Getty Images