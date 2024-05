Mit 35 Jahren: Farioli wird erster Italiener bei Ajax

Ajax Amsterdam stellt sich an der Seitenlinie neu auf - und zwar blutjung. Mit Francesco Farioli kommt ein gerade einmal 35-jähriger Coach zum niederländischen Traditionsklub. Welche Idee bringt der frühere Torwart mit?

Hoch gespielt hat Francesco Farioli nie. Der Torwart hat vielmehr Studienabschlüsse in Philosophie und Sportwissenschaft vorzuweisen - und schon jetzt eine steile Trainerlaufbahn.

Angefangen 2009 und über einige Jugendabteilungen italienischer Erstligisten hatte er zunächst in der Türkei bei Fatih Karagümrük (damals jüngster Cheftrainer der SüperLig-Geschichte) und Alanyaspor aufgeschlagen, ehe sich der Italiener im Jahr 2023 ins französische Interesse spülte - und hier letztlich nur eine Saison in der Ligue 1 für OGC Nizza arbeitete. Den Verein führte Farioli prompt auf Rang 5 und damit ins internationale Geschäft (Europa League).

Dieses wird der Coach allerdings nicht mehr mit dem bereits 40-jährige Dante, der seinen Vertrag nochmals verlängert hat, und dessen Mitspielern angehen. Denn den erst 35-jährigen Trainer zieht es zu einer noch größeren Adresse - zu Ajax Amsterdam.

"Wir wollen die DNS des Vereins mit dem Team verbinden"

In den Niederlanden folgt Farioli als erster Italiener im Traineramt dort auf John van't Schip, der wiederum selbst erst im Oktober interimsweise für Maurice Steijn übernommen und den großen Klub nach Katastrophen-Saisonstart von ganz unten erstaunlicherweise noch auf Platz 5 geführt (Europa League) hatte.

Von dieser Ernte profitiert nun der neue und direkt bis 2027 gesicherte Mann, der die Amsterdamer weiter voran in eine neue Erfolgsära führen soll. "Ich bin mir bewusst, dass es eine Menge Arbeit zu tun gibt", wird Farioli in der offiziellen Ajax-Mitteilung von diesem Donnerstag zitiert. "Wir wollen keine Zeit verlieren, um uns auf die neue Saison vorzubereiten und Ajax wieder dahin zu bringen, wo es hingehört." Nach ganz oben. Wie genau er das schaffen will? "Wir werden uns mit ganzem Herzen dafür einsetzen. Wir wollen die DNS des Vereins mit dem Team wieder verbinden und neue Energie in Sachen Arbeit und Denkweise reinbringen."