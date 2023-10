Mit 32 Jahren: Eden Hazard beendet seine Karriere

Seit Monaten war er vereinslos, nun hört er ganz auf: Eden Hazard (32), einer der besten belgischen Fußballer überhaupt, hängt seine Schuhe an den Nagel.

"Du musst auf dich selbst hören und zum richtigen Zeitpunkt aufhören", begann Eden Hazard am Dienstag seine Botschaft, die er auf Instagram teilte und deren Inhalt die Verkündung seines Karriereendes war. Diesen richtigen Zeitpunkt hat der 126-malige belgische Nationalspieler, der für sein Land bereits 2022 zurückgetreten war, im Alter von 32 Jahren für sich erkannt.

Seit seinem Vertragsende in Madrid im zurückliegenden Sommer, auf das sich Klub und Spieler vorzeitig geeinigt hatten, war der feine Techniker vereinslos gewesen. Ein nächstes Engagement hatte sich nicht konkret angedeutet.

Bei Real kam er nie wirklich an

Für gut 100 Millionen Euro war der Rechtsfuß 2019 vom FC Chelsea zu Real gewechselt, wo er, was die Rückennummer sieben durchaus nahelegte, die Lücke schließen sollte, die Cristiano Ronaldo ein Jahr zuvor hinterlassen hatte. Doch der einstige Weltklassespieler kam beim spanischen Rekordmeister nie wirklich an, verlor Fitness, verlor Form, machte in vier Jahren lediglich 76 Pflichtspiele, in denen er magere sieben Tore schoss.

Zweimal spanischer Meister, spanischer Pokalsieger und Champions-League-Sieger war er in Madrid ohne großes Zutun geworden, seine nachhaltigsten Fußstapfen hinterließ der Angreifer, dessen Laufbahn beim OSC Lille begonnen hatte, beim FC Chelsea. Als dynamischer, unheimlich ballfertiger Dribbler machte er zwischen 2012 und 2019 die Premier League unsicher, 2015 wurde er von Spielern, Journalisten und der Liga einstimmig zum Fußballer des Jahres gewählt. Zwei Meisterschaften, ein Pokalsieg und zwei Triumphe in der Europa League mit den Blues tragen weitaus mehr seinen Namen.

Die letzten Jahre einer eindrucksvollen Karriere waren ohne Zweifel eine Enttäuschung, doch Hazard, der als zweitbester Spieler des Turniers mit Belgien 2018 WM-Dritter wurde, blickt stolz auf 16 Jahre und über 700 Spiele zurück. "Ich war in der Lage, meinen Traum zu verwirklichen", schreibt einer der besten Fußballer, die Belgien je hervorgebracht hat. "Und ich hatte Spaß."