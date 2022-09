Mit 18 schon "sehr reif": Löwen binden Morgalla langfristig

Der TSV 1860 München hat eines der hoffnungsvollen Talente im deutschen Fußball langfristig gebunden. Leandro Morgalla unterzeichnete einen neuen Vertrag.

Die genaue Vertragslaufzeit verrät 1860 nicht, doch so viel wurde am Freitagmorgen bekannt: Der ambitionierte Traditionsverein, der in dieser Saison aus der 3. Liga aufsteigen will, konnte sein Top-Talent Morgalla "langfristig" binden.

Morgalla, seit dem 13. September volljährig und mit seinem Klub hervorragend aus den Startlöchern gekommen, ist eine feste Größe in der Defensive der Löwen. Gemeinsam mit Teamkollege Jesper Verlaat ziert er die Spitze der nach kicker-Noten besten Spieler in der dritthöchsten Klasse. Nach neun Saison-Einsätzen weist Morgalla, der noch kein Spielminute verpasste, einen Schnitt von 2,33 auf.

U-19-Nationalspieler

Seine stabil guten Leistungen spülten den Teenager auch in die U-19-Nationalmannschaft, mit der er zur EM fahren will. In den jüngsten Quali-Spielen fehlte Morgalla wegen muskulärer Probleme.

"Leo tritt für sein Alter auf und auch außerhalb des Platzes schon sehr reif auf und wird in der Fußballszene bereits jetzt als großes Talent bewertet", teilte Löwen-Sportchef Günther Gorenzel in der offiziellen Verlautbarung vom Freitag mit. Daher freue es die Löwen umso mehr, dass sich erneut ein Talent aus dem NLZ "schon früh klar dazu bekannt hat, den Weg in den Profifußball mit dem TSV 1860 München zu gehen".

"Starke Beziehung zum Verein"

Von einer "für beide Seiten sehr zielführenden langfristigen vertraglichen Lösung" ist weiter die Rede, die auch den Spieler "glücklich" macht. "Ich sehe beim TSV 1860 München die Chance, wichtige Fortschritte in meiner Entwicklung zu machen", wird Morgalla zitiert, der in den vergangenen acht Jahren "eine starke Beziehung zum Verein und den großartigen Fans aufgebaut" habe.