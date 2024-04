Vor 30 Jahren: Helmers Phantomtor und die verhängnisvolle Rolle der Sonne

Am 23. April 1994 setzt Bayerns Thomas Helmer den Ball im Spiel gegen Nürnberg am Kasten vorbei. Schiedsrichter Hans-Joachim Osmers entscheidet auf Tor - und produziert eine der denkwürdigsten Entscheidungen der Bundesliga-Geschichte.

Aus Ereignissen wie diesem werden ja auch schnell und gerne mal Legenden gestrickt. Zum Beispiel die, das der 1. FC Nürnberg am Ende der Saison 1993/94 nicht abgestiegen wäre, wenn er auf den Einspruch der Wertung des Spiels verzichtet hätte.

Doch selbst wenn letztlich jenes 1:2 und nicht das 0:5 im Wiederholungsmatch beim FC Bayern gewertet worden wäre, hätte der Club den Gang in die Zweitklassigkeit antreten müssen, die Tordifferenz war so oder so schlechter als die des punktgleichen SC Freiburg.

Linienrichter Jablonski wurde geblendet

Viel Konjunktiv - in dem das Leben ja eigentlich nicht stattfindet. Doch an diesem 23. April 1994 in München schon. An diesem Dienstag vor genau 30 Jahren wurde etwas gewertet, was nie eingetreten war: Nach einem Eckball von Marcel Witeczek stochert Thomas Helmer, der später noch ein reguläres Tor erzielen sollte, den Ball am Kasten von Andreas Köpke vorbei.

Doch Schiedsrichter Hans-Joachim Osmers entscheidet auf Tor! Ein Phantomtor. 1:0 für Bayern, weil sein Linienrichter, so hießen die damals noch, auf der Gegentribüne den Ball hinter der Torlinie gesehen hatte. Allerdings war Jörg Jablonski von der Sonne geblendet ...

Wäre Schwabl nicht mit seinem Elfmeter gescheitert ...

Übrigens: Der heutige Referee Harm Osmers ist nicht mit Hans-Joachim verwandt, sein Kollege Sven Jablonski hingegen ist der Sohn des damaligen Hauptdarstellers. Wäre Manfred Schwabl mit seinem Elfmeter beim Stande von 1:2 nicht an Bayern-Torwart Raimond Aumann gescheitert, hätten die Nürnberger wohl nie Protest eingelegt und wären mit einem Punkt mehr tatsächlich nicht abgestiegen.

Doch da sind wir wieder beim Konjunktiv. Denn Aumann hält. Und Bayern wird Meister. Allerdings nicht wegen "Phantomias" Helmer. Denn letztlich ist das Tor tatsächlich nie gefallen oder gewertet worden.