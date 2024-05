2:2 nach 0:2: Nuggets sind "aufgewacht"

Spannung in der zweiten Playoff-Runde der NBA: Nach den Indiana Pacers haben auch die Denver Nuggets ihre Serie nach vier Spielen ausgeglichen.

Der amtierende Champion Denver Nuggets hat auch sein zweites Auswärtsspiel in Folge gewonnen und die Serie gegen die Minnesota Timberwolves zum 2:2 ausgeglichen. Die Nuggets gewannen auch dank eines 37:16-Laufs in der ersten Hälfte am Ende mit 115:107.

"Spiel 2 hat uns definitiv aufgeweckt", sagte Spielmacher Jamal Murray. "Wir haben erkannt, dass wir uns nicht zurückhalten können."

Verlassen konnte sich Denver nicht nur auf den frischgebackenen MVP Nikola Jokic, der 35 Punkte und davon allein 16 im vierten Viertel erzielte, sondern auch auf Aaron Gordon. Der 28-Jährige traf überragende elf seiner zwölf Versuche aus dem Feld (27 Punkte) und kam darüber hinaus auf sieben Rebounds und sechs Assists. "Es ist wie ein laserscharfer Fokus", sagte Gordon, "und eine chirurgische Ausführung".

Aufseiten der Timberwolves verbuchte ein furios aufspielender Anthony Edwards mit 44 Punkten den Playoff-Rekord seiner Franchise. Karl-Anthony Towns kam derweil auf nur 13 Punkte, verfehlte seine ersten sieben Würfe. "Es ist bedauerlich, dass ich am Muttertag eine solche Schießleistung habe", sagte der 28-Jährige, der während der Corona-Pandemie früh seine Mutter verlor. "Aber so ist das Spiel nun mal. Es ist manchmal kein lustiges Spiel."

Mit den zwei wichtigen Auswärtssiegen im Rücken empfangen die Nuggets die Timberwolves in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) wieder in Denver.

Zuvor hatten auch die Indiana Pacers in der Serie gegen die New York Knicks für den Ausgleich gesorgt. In der Best-of-seven-Serie steht es ebenfalls 2:2. Das fünfte Duell findet am Dienstag (Ortszeit) in New York statt, die Knicks um Isaiah Hartenstein haben ihre ersten beiden Heimspiele gewonnen.