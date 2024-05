Nuggets melden sich wuchtig zurück - Haliburtons nächster Rekord reicht Pacers

Die Denver Nuggets schlagen nach zwei Heimniederlagen bei den Timberwolves zurück, weil nicht nur Nikola Jokic überzeugt. Die Pacers demonstrieren gegen die Knicks ihre Heimstärke. Die NBA Playoffs am Samstagmorgen.

Noch längst nicht geschlagen: Nikola Jokic und die Denver Nuggets sind in der Serie gegen die Wolves wieder im Rennen. Denver Post via Getty Images

30 Mannschaften haben in der Geschichte der NBA Playoffs eine Serie mit zwei Heimniederlagen eröffnet - die Denver Nuggets wollen die sechste sein, die trotzdem noch weiter kommt. In der Nacht auf Samstag (MESZ) meldete sich der Titelverteidiger gegen die Minnesota Timberwolves zurück und verkürzte in der Best-of-seven-Serie auf 1:2.

Beim 117:90-Auswärtssieg in Minneapolis ließen die Nuggets von Anfang an keine Zweifel daran aufkommen, wer als Gewinner vom Parkett gehen würde. Zwischenzeitlich führten sie mit 34 Punkten Vorsprung. Jamal Murray, dem auch wegen Wadenproblemen in den ersten beiden Spielen zusammengerechnet nur 25 Zähler gelungen waren, kam diesmal auf 24 Punkte - genau wie der dreimalige MVP Nikola Jokic, der außerdem 14 Rebounds und neun Assists sammelte. Auch Michael Porter Jr. (21) knackte die 20-Punkte-Marke.

Die Timberwolves versenkten nur zehn ihrer 32 Dreierversuche, auch der zuletzt so überragende Anthony Edwards (19 Punkte) trumpfte diesmal nicht auf. "Ich hatte überhaupt keine Energie und habe meine Mannschaft, die Trainer und die Fans im Stich gelassen", sparte der 22-Jährige nicht mit Selbstkritik.

So kassierten die Wolves ihre erste Niederlage in den diesjährigen Playoffs, nachdem sie zum Auftakt die Phoenix Suns gesweept hatten. Die Regular Season hatten sie mit einem Sieg weniger knapp hinter den Nuggets abgeschlossen, die in Spiel 4 erneut auswärts gefragt sind.

Nembhards Dreier ist zu viel für Hartenstein & Co.

Auch die Indiana Pacers stellten ihre Serie gegen die New York Knicks nach zwei Auftaktschlappen auf 1:2 und gewannen auch ihr viertes Postseason-Heimspiel. Andrew Nembhard versenkte 16 Sekunden vor Schluss aus knapp 9,5 Metern den entscheidenden Dreier zum 109:106 - Endstand 111:106. Die Schlagzeilen gehörten aber ebenso Tyrese Haliburton, der seinen persönlichen Playoff-Rekord von 34 Punkten aus Spiel 2 noch mal um einen Zähler ausbaute.

Beste Werfer der personell geschwächten Knicks waren Donte DiVincenzo mit 35 und Jalen Brunson mit 26 Punkten. Center Isaiah Hartenstein verbuchte als Starter sechs Punkte, acht Rebounds und fünf Assists. Auch das vierte Duell findet wieder in Indianapolis statt.