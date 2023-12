Abdul-Jabbar überflügelt: Antetokounmpo stellt neuen Rebound-Rekord auf

Giannis Antetokounmpo hat einen weiteren Franchise-Rekord aufgestellt und ist nun der beste Rebounder aller Zeiten bei den Bucks.

Giannis Antetokounmpo hat den nächsten Meilenstein seiner Karriere erreicht. Beim 128:119 seiner Milwaukee Bucks gegen die Houston Rockets erzielte der 29-jährige Grieche 17 Rebounds und überflügelte mit der Gesamtzahl von 17.165 Rebounds Klubrekordhalter Kareem Abdul-Jabbar.

Antetokounmpo reihte sich damit in den exklusiven Klub der Legenden ein, die bei ihrem Team in den Kategorien Punkte, Assists und Rebounds vorne liegen. Das war zuvor nur den Ikonen Michael Jordan bei den Chicago Bulls, LeBron James mit den Cleveland Cavaliers und Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves) gelungen.

"Das ist eine große Ehre", sagte Antetokounmpo: "Ich glaube nicht, dass irgendjemand erwartet hätte, dass der dürre Junge aus Griechenland (...) den Rekord von Kareem Abdul-Jabbar brechen würde."

Antetokounmpo will auch Middletons Dreier-Rekord

Ein Rekord, den Antetokounmpo nicht besitzt, ist die Allzeitmarke für getroffene Dreier. Diese hält Khris Middleton, der an diesem Abend 14 seiner 20 Punkte im vierten Viertel erzielte. Middleton wurde nach dem Spiel gefragt, ob er sich jemals den Tag vorgestellt hat, an dem Antetokounmpo so viele Franchise-Rekorde aufgestellt haben würde? "Nein", sagte der 32-Jährige mit einem Lachen. "Jetzt hat er alles, bis auf den Dreier." Antetokounmpo mischte sich aus dem Hintergrund ein und versprach: "Den werde ich auch kriegen, Khris. Ich brauche vielleicht 20 Jahre, aber ich werde ihn bekommen."

Abend endet schmerzhaft

An Topscorer Damian Lillard reichte der zweimalige MVP an diesem Abend aber nicht heran. Der 33-Jährige kam auf 39 Punkte, elf Assists und fünf Rebounds, Antetokounmpo gelangen 26 Punkte und drei Assists.

Antetokounmpo erreichte die Rekordmarke von Abdul-Jabbar mit seinem 14. Rebound des Spiels im Schlussabschnitt, als noch 7:46 Minuten auf der Uhr waren. Dennoch endete der Abend für ihn schmerzhaft: Er musste wegen einer blutenden Schnittwunde am Arm behandelt werden.

Für die Bucks, zweitbestes Team der Eastern Conference hinter den Boston Celtics, war es der 13. Heimsieg in Serie. Houston verlor nach fünf Erfolgen erstmals wieder.