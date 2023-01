Milan geht gegen Kellerkind Sassuolo mit 2:5 unter

Der amtierende italienische Meister steckt seit Sonntag noch tiefer in der Krise. Denn Milan präsentierte sich gegen den 17. Sassuolo ganz schwach und verlor im heimischen San Siro klar mit 2:5.

Milans Trainer Stefano Pioli musste mit seiner Mannschaft zuletzt eine 0:4-Klatsche bei Lazio Rom einstecken, es war bereits das fünfte Pflichtspiel in Folge ohne Sieg für den Meister. Gegen den Tabellen-17. Sassuolo, der in der Liga zuvor achtmal in Folge nicht gewonnen hatte (sechs Niederlagen, zwei Remis), musste also dringend eine Reaktion her. Die Partie ging für die Mailänder auch vermeintlich gut los, doch Girouds Tor wurde wegen einer knappen Abseitsstellung des Stürmers einkassiert (8.).

Anschließend ging es dahin bei Milan, das vor allem defensiv einen ganz schlechten Tag erwischte. Per Doppelschlag brachten Defrel (19.) und Frattesi (21.) den Außenseiter aus Sassuolo mit 2:0 in Führung. Die Reaktion des Meisters war allerdings gut, denn Giroud setzte sich mit leichtem Ellbogeneinsatz durch und köpfte klasse zum 1:2 ein (24.). Wirklich besser wurde es bei den Hausherren aber trotz des Tores nicht, nach einer Ecke verteidigten die Rossoneri einmal mehr zu passiv und der auffällige Berardi durfte einnicken (30.).

Laurienté erhöht auf 4:1 - Rebics Tor zählt nicht

Nach dem 1:3 zur Pause musste bei Milan nach dem Seitenwechsel eine Reaktion her, doch das Gegenteil war der Fall: Direkt nach Wiederanpfiff ließ sich Calabria überlaufen und brachte Laurienté im Strafraum zu Fall - Elfmeter. Der Gefoulte trat selbst an und stellte auf 4:1 (47.). Dass es nicht der Nachmittag der Mailänder war, zeigte sich in der 54. Minute, als auch der Treffer von Rebic aufgrund einer knappen Abseitsposition zurückgenommen wurde.

Die Rossoneri versuchten es anschließend zwar weiterhin, die Partie war jedoch verloren. Tore gab es allerdings weiter zu sehen: Zunächst hatte der eingewechselte Matheus Henrique die Gäste mit 5:1 in Führung gebracht (79.), quasi im Gegenzug stellte Joker Origi per Traumtor auf 2:5 (81.). Bei diesem Ergebnis blieb es auch.

Die eine Serie endet, die andere hält an

Während Sassuolo seine Negativserie beendete, geht die der Mailänder weiter (jetzt sechs Pflichtspiele in Folge ohne Sieg). Die Titelverteidigung kann sich Milan nach nun nur zwei Punkten aus den vergangenen vier Ligaspielen so langsam abschminken.

Für Milan geht es am 5. Februar in der Serie A mit dem Mailänder Derby gegen Inter weiter (20.45 Uhr). Sassuolo ist bereits am Tag davor gegen Atalanta Bergamo im Einsatz (20.45 Uhr).