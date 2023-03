Remis gegen Salernitana: Milan lässt Patzer der Konkurrenz ungenutzt

Die AC Mailand hat gegen Abstiegskandidat US Salernitana nur remis gespielt. Die Rossoneri gingen nach einer behäbigen ersten Hälfte in der Nachspielzeit in Führung, schalteten dann aber in den Verwaltungsmodus - und wurden dafür bestraft.

Brachte seinem Team immerhin einen Punkt: Salernitana-Stürmer Boulaye Dia. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto