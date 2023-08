Barça schlägt Milan ohne Dembelé - Xavi lobt Oriol Romeu

Der FC Barcelona hat nach Real Madrid auch die AC Mailand geschlagen. Größtes Thema war einer, der gar nicht dabei war.

Auch Trainer Xavi hat keine Zweifel mehr daran gelassen: Ousmane Dembelé wird den FC Barcelona Richtung Paris St. Germain verlassen, wohl noch in dieser Woche. Nur logisch also, dass der Ex-Dortmunder, der seit 2017 in Katalonien spielt und sich zu einem der wichtigsten Offensivspieler beim amtierenden spanischen Meister entwickelt hat, nicht dabei war, als Barça in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) in Las Vegas in einem Testspiel auf die AC Mailand traf - und gewann.

Es passte ganz gut, dass mit Ansu Fati ein Spieler den goldenen Treffer beim 1:0-Sieg erzielte, der nach Dembelés Abgang mehr Spielzeit erhalten könnte. Die Nummer zehn, wie auch Robert Lewandowski oder der neue Vize-Kapitän Marc-André ter Stegen zur zweiten Hälfte eingewechselt, zog in der 55. Minute von links schön nach innen und schlenzte den Ball perfekt mit rechts ins lange Eck. Milan-Keeper Mike Maignan war machtlos.

Weil Barça insgesamt mehr und bessere Chancen hatte, ging der Sieg in Ordnung. Unter anderem hatte Verteidiger Jules Koundé vor der Pause nach einer unzureichend abgewehrten Ecke den Pfosten getroffen. Rechts hinten, wo Xavi sich noch eine Verstärkung wünscht, begann wie schon drei Tage zuvor beim 3:0-Erfolg im Testspiel-Clasico gegen Real Madrid Ronald Araujo.

Oriol Romeu für Xavi "eine großartige Neuverpflichtung"

Ebenfalls gesetzt aktuell: Neuzugang Oriol Romeu. Während Ilkay Gündogan diesmal eine Verschnaufpause erhielt, blieb der 31-jährige Ex-Stuttgarter in der Startelf und erhielt anschließend ein Lob vom Trainer. "Ich bin überzeugt, dass er ein guter Ersatz für Busquets sein wird", sagte Xavi. "Er hat Führungsqualitäten und kann gut kommunizieren. Für mich ist er eine großartige Neuverpflichtung."

Nach Abschluss der US-Reise empfängt Barcelona am kommenden Dienstag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) noch die Tottenham Hotspur zur Saisoneröffnung. Am 13. August startet dann die Titelverteidigung in La Liga mit einem Auswärtsspiel beim FC Getafe. Milan, das nach den Niederlagen gegen Real Madrid (2:3) und Juventus Turin (3:4 i.E.) auch das dritte Vorbereitungsspiel verlor, hat bis zum Saisonstart in Italien noch eine Woche länger Zeit.