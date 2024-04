Leeds' Traum lebt: Farke sieht "große Werbung für die Championship"

Der Aufstiegskampf in der Championship spitzt sich immer weiter zu: Leeds United machte am Dienstagabend einen nächsten wichtigen Schritt in Richtung Wiederaufstieg, auch wenn es Daniel Farke beim 4:3 gegen Middlesbrough "natürlich zu wild" zuging.

Lasst die Party beginnen: Daniel Farke (li.) und Crysencio Summerville feiern Leeds' Auswärtssieg. imago images (2)