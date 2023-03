Middendorp: "Müssen gute Einheit auf den Platz bekommen"

Ernst Middendorp hat seine erste Einheit als Trainer des SV Meppen geleitet. Obwohl der 64-Jährige seit über einem Jahrzehnt keine Mannschaft in Europa mehr trainierte, sieht er sich bereit für die Mission Klassenerhalt. In Südafrika schaute der Emsländer nach eigenen Angaben zuletzt viele Spiele des SVM.

Soll den SV Meppen vor dem Abstieg in die Regionalliga bewahren: Ernst Middendorp. picture alliance / empics

Nach der Niederlage im Abstiegskracher gegen den Halleschen FC (2:3) musste Meppens Trainer Stefan Krämer seine Koffer im Emsland packen. Wenig überraschend, hatten die Meppener unter seiner Regie doch nur ein einziges der letzten 21 Partien als Sieger beenden können.

Stationen außerhalb Europas

Mit dem neuen Trainer Ernst Middendorp hat Meppen nun ein wahrhaftiges Ass aus dem Ärmel geschüttelt. Nicht, weil mit ihm der Klassenerhalt garantiert ist, sondern aufgrund der Tatsache, dass der 64-jährige auf dem deutschen Trainermarkt kein gängiger Name mehr war. Seit über einem Jahrzehnt stand Middendorp lediglich außerhalb Europas an der Seitenlinie - unter anderem in Thailand und Südafrika.

In Südafrika war der in Deutschland vor allem als Trainer von Arminia Bielefeld in Erinnerung gebliebene Fußballlehrer auch zuletzt tätig. Seinen Kontrakt beim dortigen Swallows FC löste Middendorp nun vorzeitig auf, um den SV Meppen zu retten.

"Heimatverbundenheit" als Hauptargument

Heute leitete Middendorp seine erste Einheit als Meppen-Coach. "Ich denke, mit meiner Erfahrung weiß ich, wo man ansetzen kann und muss“, wird der Trainer in einer Vereinsmitteilung zur ersten Einheit zitiert.

Middendorp kennt die Region, kam im 30 Kilometer entfernten Freren auf die Welt. "Es ist für mich eine sehr reizvolle Aufgabe, auch vor dem Hintergrund der Heimatverbundenheit.“

Ich habe mir viele Drittligaspiele des SVM angeschaut Ernst Middendorp

Um den Sturz in die Viertklassigkeit noch zu verhindern, sieht der erfahrene Trainer vor allem eine Herausforderung: "Wir müssen daran arbeiten, eine gute Einheit auf den Platz zu bekommen, die auch eine gute Verständigung untereinander hat." Seine lange Abwesenheit aus dem deutschen Profigeschäft sieht er hierbei nicht als problematisch an. "Ich habe mir viele Drittligaspiele des SVM angeschaut", so Middendorp.

Noch ist genug Zeit für den neuen Übungsleiter, die Wende einzuleiten. Bei noch 13 ausstehenden Spielen beträgt der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz lediglich vier Punkte.