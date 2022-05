Michael Graul vom SC Friedrichsthal: Ein Kopfballungeheuer mit 1,72 Metern

Für den SC Friedrichsthal erzielte Michael Graul in dieser Saison in der Bezirksliga Saarbrücken schon 51 Treffer. Damit zog der 37-Jährige in der Wertung zur "Torjägerkanone™ für alle" in der 9. Liga mit dem führenden Ilyas Afsin (Hamburger SV V) gleich. Im Interview spricht der gelernte Stuckateur Graul über Robert Lewandowski, seinen Hochzeitstag und "grünes Licht" von Ehefrau Julia.

Michael Graul: "Ich kann mit meiner Torausbeute mehr als zufrieden sein." SC Friedrichsthal