"Mich juckt's brutal": Aber Dreßen stellt Comeback-Pläne zurück

Thomas Dreßen wird erst in der nächsten Saison wieder in den Alpin-Weltcup zurückkehren. Das gab Deutschlands bester Abfahrer am Samstag am Rande des Slalom-Weltcups in Garmisch-Partenkirchen bekannt.

Steigt im Mai in die Vorbereitung für die nächste Saison ein: Thomas Dreßen. imago images/Schiffmann