Metz und Zierer: Zwei Deutsche kommen in der NFL unter

Die deutschen Football-Spieler Lorenz Metz und Kilian Zierer können von einem Engagement in der NFL träumen. Zwar wurden die beiden beim NFL-Draft, der am Samstag (Ortszeit) nach sieben Runden mit 259 ausgewählten Nachwuchstalenten in Kansas City zu Ende gegangen ist, nicht gezogen, unterschrieben danach aber bei Teams.

Lorenz Metz hat sich den Chicago Bears angeschlossen, wie dessen bisheriges College-Team Cincinnati Bearcats bekannt gab.

Auf Twitter schrieb der aus Neuötting in Bayern stammende Metz, der in der "Windy City" Teamkollege des deutschen Wide Receiver Equanimeous St. Brown wird: "Ich kann es kaum erwarten, an die Arbeit zu gehen. Ich fühle mich so glücklich, diese Möglichkeit zu bekommen."

Kilian Zierer hat derweil bei den Houston Texans unterschrieben, wie sein Agent auf Twitter mitteilte. Der gebürtige Münchner lief am College für die Auburn Tigers auf.

Die beiden NFL-Teams gaben die Verpflichtungen der beiden Offensive-Line-Spieler noch nicht offiziell bekannt.

Metz und Zierer werden sich in der Saisonvorbereitung erst noch für einen festen Vertrag für die kommende Spielzeit empfehlen müssen, genauer für einen Platz in den Kadern der am Ende 53-Mann umfassenden Teams. Sowohl die Texans als auch die Bears verpassten in der vergangenen NFL-Saison deutlich die Play-offs, mit jeweils drei Siegen waren sie die schwächsten Teams der National Football League.

In der jüngeren Vergangenheit hatten mit Jakob Johnson oder Dominik Eberle bereits andere deutsche Footballer den Weg in die NFL gefunden, nachdem sie in der Talentziehung nicht ausgewählt worden waren.