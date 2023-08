Messi: "Ich wollte nicht zu PSG"

Lionel Messi überragt auch wieder auf Vereinsebene, was mit einem gewissen Wohlfühlfaktor zu tun hat. Zu seinem PSG-Wechsel machte der 36-Jährige Eingeständnisse.

Paolo Maldini, Ryan Giggs, Lionel Messi? In diese Auflistung legendärer "One-Club-Men" hat es der Argentinier nicht geschafft. Selbst wenn wohl die wenigsten damit gerechnet hatten, dass er "seinen" FC Barcelona wirklich einmal verlässt. Weil die Katalanen jedoch waghalsig gewirtschaftet hatten, wobei Messi mit einem astronomischen Gehalt nicht unbeteiligt war, kam es im Sommer 2021 schließlich zum ziemlich überraschenden Wechsel nach Paris.

Den Abstecher zum Scheich-Klub, der zwei auf Messi bezogen recht unspektakuläre Jahre später schon wieder endete, betrachtet der Weltmeister inzwischen sehr kritisch. "Dieser Wechsel war nicht das, was ich wollte", gestand Messi im Rahmen seiner ersten Pressekonferenz in Diensten seines neuen Arbeitgebers Inter Miami. Er habe Barça gar nicht verlassen wollen - doch ein Verbleib war ein Ding der Unmöglichkeit.

In der Champions League sind Messi und PSG gescheitert

Die zwei Jahre in Frankreich sind, für Messi typisch, mit beeindruckenden Statistiken in den Geschichtsbüchern verewigt. 32 Tore und 35 Vorlagen häufte der Linksfuß in 75 Pflichtspielen an, was das Scheitern in der Champions League allerdings nicht in den Hintergrund rücken konnte. In beiden Jahren - 2022 gegen Real Madrid, 2023 gegen den FC Bayern - war für Messi und PSG in der Königsklasse bereits im Achtelfinale Schluss, in keinem der vier K.-o.-Runden-Spiele hatte er überzeugen können.

Und doch ist der 36-Jährige noch in gehobenem Fußballeralter zu Fabelleistungen fähig, wie einige Momente bei der WM in Katar eindrucksvoll bewiesen haben. Im Fußball-Vorruhestand in der MLS glänzt Messi dieser Tage weiter - und hat dabei großen Spaß. "Es ist am wichtigsten, sich wohlzufühlen und Freude daran zu haben, was man tut", so der Weltmeister, der sich in Miami laut eigener Aussage nur noch an das heiße Wetter gewöhnen muss.