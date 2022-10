Messerattacke in Mailand: Monza bangt um Mari

Schreckensnachricht für AC Monza: Innenverteidiger Pablo Mari wurde in Mailand Opfer einer Messerattacke.

Aufsteiger Monza, der dem ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi gehört, schlägt sich in der laufenden Serie-A-Saison beachtlich, belegt mit 10 Punkten aus elf Spielen derzeit Platz 15 - großen Anteil daran hat auch Abwehrspieler Pablo Mari, der bislang acht Spiele für die Lombarden bestritt und sich beim 2:0 gegen Spezia Calcio sogar als Torschütze hervortat.

Am Donnerstag wurde der 29-Jährige nun aber Opfer einer Messerattacke in einem Mailänder Einkaufszentrum. Mari sei einer von sechs Verletzten bei der Messerattacke, für die ein psychisch gestörter 46-jähriger Italiener verantwortlich gemacht wird - von einem terroristischen Motiv geht man in Italien derzeit nicht aus.

Einer ersten Rekonstruktion der Tat zufolge habe der Attentäter, der unter Depressionen leiden und sich in ärztlicher Behandlung befinden soll, ein Messer aus den Regalen des Supermarktes genommen und habe anschließend willkürlich auf Menschen eingestochen - darunter auch Mari. Andere Kunden griffen beherzt ein, stoppten den Angreifer und übergaben ihn schließlich der Polizei.

Galliani spricht Mut zu - Arsenal beschwichtigt

"Lieber Pablo, wir sind alle hier in der Nähe von dir und deiner Familie, wir lieben dich, kämpfe weiter, wie du es kannst, du bist ein Krieger, und du wirst bald gesund werden", sagte Monzas Geschäftsführer Adriano Galliani via Twitter.

Mari befindet sich in einem örtlichen Krankenhaus. Ihm soll es den Umständen entsprechend gut gehen, jedenfalls lässt sich so die Mitteilung des FC Arsenal, bei der Innenverteidiger eigentlich unter Vertrag steht, lesen. Nach Informationen der Gunners sei der Leihspieler "nicht ernsthaft verletzt". Später twitterten die Londoner: "Wir waren in Kontakt mit Pablos Agenten, der uns gesagt hat, dass er im Krankenhaus, aber nicht schwer verletzt sei."

Marí steht seit 2020 bei Arsenal unter Vertrag, wurde im vergangenen Januar aber zu Udinese Calcio verliehen und in diesem Sommer schließlich nach Monza.