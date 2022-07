Meppens schnelles Wiedersehen mit Oldenburg

Am 1. Spieltag der neuen Saison gastiert der SV Meppen beim VfB Oldenburg. Nur wenige Tage später wird es zum erneuten Wiedersehen kommen.

Meppen trifft in der Frühphase der Saison zweimal auf Oldenburg. picture alliance/dpa/Revierfoto

Knapp 80 Kilometer Luftlinie trennen Meppen und Oldenburg. In der kommenden Saison sind die beiden ehemaligen Zweitligisten zum ersten Mal zur gleichen Zeit in der eingleisigen 3. Liga vertreten - und treffen gleich am ersten Spieltag aufeinander, wenn der inzwischen etablierte SVM beim Aufsteiger aus der Huntestadt gastiert - es wird das 40. Pflichtspiel-Duell der beiden Klubs werden.

Und Nummer 41 folgt nur wenig später: Denn die Auslosung des Landespokals Niedersachsen hat ergeben, dass sich die beiden Drittligisten in der 1. Runde aufeinandertreffen. Diese findet vom 27. Juli bis 3. August statt, also nur wenige Tage nach dem Drittliga-Auftakt.