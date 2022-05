Meppen und Al-Hazaimeh gehen getrennte Wege

Jeron Al-Hazaimeh wird den SV Meppen verlassen. Dies teilte der Tabellen-12. der abgelaufenen Spielzeit am Freitag mit.

Damit endet für den 30-Jährigen Al-Hazaimeh seine Zeit bei den Meppenern nach zwei Spielzeiten. In diesen absolvierte der gebürtige Düsseldorfer 58 Spiele, in denen er einen Treffer zum Klassenerhalt in der Saison 2020/21 beisteuerte. Zuvor hatte der Routinier bei den Sportfreunden Lotte unter Vertrag gestanden, ehe der SVM ihn im Sommer 2020 verpflichtete.

Nachfolger bereits präsentiert

Heiner Beckmann, Sportvorstand der Emsländer, bedankte sich im Namen des Vereins "ausführlich für seine ehrlich, geradlinige Art und für seinen leidenschaftlichen Einsatz". Für die sportliche wie private Zukunft wünsche der SV Meppen "Jibby" alle Gute.

Während mit dem erfahrenen Defensivspezialisten ein Stammspieler der letzten Jahre die Meppener verlässt, treiben diese auch auf der Seite der Zugänge die Personalplanungen voran. Im früheren Verlauf des Freitags hatte der SVM die Verpflichtung des Innenverteidigers Lukas Mazzag aus Burghausen verkündet.