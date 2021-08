Meppen: Ohne Dombrowka, aber mit "Drive" zum Dreier in Zwickau?

Der SV Meppen tritt am Samstag beim FSV Zwickau an. "Ein richtig schweres Auswärtsspiel", wie Rico Schmitt anmerkt. Doch der SVM-Trainer hat genaue Vorstellungen vom Auftritt seiner Elf bei den "Schwänen".

Max Dombrowka fehlt dem SV Meppen in Zwickau. imago images/Noah Wedel

Dem Liga-Sieg gegen Kaiserslautern (1:0) folgte ein 0:1 im Pokal gegen Hertha BSC. Aber auch die Niederlage gegen den Bundesligisten sieht Schmitt als Mutmacher für die Aufgabe in Zwickau. "Wir haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Die Mannschaft hat das Spiel und den Fight angenommen, so wie man sich das als Trainer wünscht."

Nun wünscht er sich noch, dass seine Mannschaft "diese Leistung und Emotionalität" in den Liga-Alltag mitnimmt. Aber Meppen hat neben den Langzeitverletzten Kapitän Thilo Leugers (Kreuzbandriss) und Torwart Constantin Frommann (Reha nach Hüft-OP) weitere Ausfälle zu verzeichnen. Valdet Rama wurde am Montag nach einem im Training erlittenen Innen- und Außenmeniskusriss im rechten Knie operiert, Marcus Piossek und Yannick Osée fehlen angeschlagen. Auch Max Dombrowka, Siegtorschütze gegen Lautern, kann nicht auflaufen, er hat sich gegen Hertha leicht am Knie verletzt.

Wir nehmen den Drive der letzten positiven Leistungen mit und wollen unbedingt Punkte holen. Rico Schmitt

Trotz der angeschlagenen Akteure sieht Heiner Beckmann den SVM mit den gezeigten Leistungen "ganz gut aufgestellt", die Augen auf dem Transfermarkt hält der Sportvorstand dennoch offen. Zunächst sind die Blicke aber auf die Partie beim FSV gerichtet.

Schmitt sieht mit Zwickau eine Mannschaft mit "Charakter und Erfahrung", die nach zwei sieglosen Spielen zum Auftakt "selbstverständlich ihr Heimspiel gewinnen" will. "Doch wir nehmen den Drive der letzten positiven Leistungen mit und wollen unbedingt Punkte holen", gibt sich Schmitt kämpferisch.