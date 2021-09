Meppen muss vorübergehend auf Domaschke verzichten

Im Heimspiel gegen den SC Freiburg II verletzte sich Meppens Torhüter Erik Domaschke am Sprunggelenk und muss deshalb in nächster Zeit pausieren.

Am Freitag empfing der SV Meppen den SC Freiburg II und musste dabei nicht nur eine 0:1-Niederlage in Kauf nehmen, sondern auch eine Verletzung von Stammkeeper Erik Domaschke.

In der 75. Minute parierte der 35-Jährige einen Torschuss mit der Faust - bei der anschließenden Landung verletzte er sich am rechten Sprunggelenk und verließ daraufhin den Platz. Die Diagnose teilte der Klub am Montag mit: Außenbandriss. Damit wird der Torhüter in nächster Zeit aussetzen müssen, Informationen über eine genaue Ausfallzeit gibt es allerdings noch keine. "Wir beginnen mit der physiotherapeutischen Behandlung und müssen von Tag zu Tag schauen, wie es sich entwickelt", wird Physiotherapeutin Melanie Hubert auf der Vereinswebseite zitiert.

Diese Woche pausiert Domaschke auf jeden Fall und wird am Samstag in Osnabrück fehlen (LIVE! ab 14 Uhr bei kicker).