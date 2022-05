Meppen holt Mazagg aus Burghausen

Der SV Meppen hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Von Regionalligist Wacker Burghausen kommt Lukas Mazagg zu den Niedersachsen.

Der 1,90 Meter große Innenverteidiger kommt in der laufenden Regionalliga-Bayern-Saison auf 34 Einsätze, in denen ihm zwei Tore gelangen. Der 22-jährige Südtiroler, der in Rosenheim und bei den Würzburger Kickers ausgebildet wurde, hat bei Meppen einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Bei Meppen-Vorstand Heiner Beckmann haben vor allem die körperlichen Attribute Mazaggs überzeugt: "Neben seinem starken linken Fuß bringt er auch eine stattliche Größe mit. Wir trauen Lukas diesen nächsten Schritt in die 3. Liga zu und freuen uns, dass wir ihn für uns gewinnen konnten."

Mazagg sagt über seinen Schritt nach Meppen: "Ich habe den SVM die letzten Jahre als sehr bodenständigen und sympathischen Verein wahrgenommen. Als ich dann auch ein sehr gutes Gespräch mit Cheftrainer Rico Schmitt hatte, war für mich klar, dass ich hier hin möchte."