"Mentalitätsfußballer" Löhmannsröben kehrt nach Halle zurück

Jan Löhmannsröben ist ein Kind der 3. Liga - und soll seinen großen Erfahrungsschatz nun bei seinem Ex-Klub Halle darbieten. Denn wie am Freitag bekanntwurde, schloss sich der Routinier erneut dem Drittliga-Absteiger an.

Auf stolze 227 Drittliga-Spiele für Zwickau, Rostock, Münster, Magdeburg, Kaiserslautern, Jena und Halle kann Jan Löhmannsröben bereits zurückblicken. Und der Blick zurück ist nun auch das Stichwort: Denn wie der Hallesche FC - gerade erst als Viertletzter und damit nach zwölf langen Jahren wieder aus der 3. Liga abgestiegen - bekanntgab, schloss sich der Routinier dem Klub wieder an.

Zwischen September 2021 und seinem Abschied 2022 hatte Löhmannsröben bereits 20 Ligaspiele für die Hallenser bestritten (ein Tor).

Nun soll der 33-Jährige als defensiver (Mittelfeld-)Anker fungieren und den Verein von der Saale stabilisieren sowie im besten Fall auf dem Weg zurück in die Drittklassigkeit begleiten. Auch dafür bringt der Oldie Erfahrung mit, hat er doch schließlich auch 79 Partien in der Regionalliga Nordost samt neun Treffer vorzuweisen.

Löhmannsröben "in einer ausgezeichneten körperlichen Verfassung"

Laut HFC-Vereinsmitteilung steht die Verpflichtung nicht nur für eine Verstärkung des Teams, sondern sei zugleich "eine Bereicherung für die jungen Spieler im Kader, die von seiner Erfahrung profitieren können". Denn: "Der Mentalitätsfußballer ist bekannt für seine Präsenz und seine Einsatzbereitschaft auf dem Spielfeld." Und bekannt für klare Meinungen wie etwa bei seiner Wutrede im Jahr 2018 im Dress des 1. FC Kaiserslautern ("Soll er Cornflakes zählen!"), für die er nachträglich vom DFB eine Geldstrafe erhalten hatte.

Halles Sportdirektor Daniel Meyer ergänzt zur jetzigen Verpflichtung noch: "Wir wollen eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und Talenten im Kader. Jan hat in seiner Karriere einiges erlebt - darunter auch Tiefschläge und Fehltritte. Wir brauchen diesen Erfahrungsschatz in der Kabine und auf dem Platz. Zudem ist Jan in einer ausgezeichneten körperlichen Verfassung und will unbedingt für den HFC auf dem Platz stehen."

Kurios: Damals nach seinem feststehenden HFC-Abgang im Jahr 2022 (es folgten die Stationen FSV Zwickau und Griechenlands Zweitliga-Aufsteiger Eolikos Mytilinis sowie zuletzt der 1. FC Lokomotive Leipzig) hatte sich Löhmannsröben gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung geäußert und mitgeteilt, dass er nie beabsichtigt hatte, Halle zu verlassen. Sein Kommentar damals im Juli 2022: "Ich habe mich in Halle wohlgefühlt und wäre gern geblieben." Er sei aber niemand, der nachtragend ist - was er mit seiner Rückkehr nun klar unterstrichen hat.