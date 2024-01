Mensah gibt die Richtung vor: Chemnitz ist raus aus dem Keller

Der Chemnitzer FC hat am Mittwoch auch das zweite Punktspiel in diesem Kalenderjahr gewonnen und gegen den einstigen Kellerkonkurrenten FC Eilenburg sehr dominant agiert. Dank der Treffer von Stephan Mensah und Stanley Keller müssen die Himmelblauen erstmal nicht mehr sorgenvoll nach unten schauen.

Während der Chemnitzer FC mit einem 2:0-Sieg gegen Hansa Rostock II ins Kalenderjahr gestartet war, musste der FC Eilenburg mit einer 0:1-Niederlage vom SV Babelsberg die Heimreise antreten. Am Mittwoch gingen beide Teams mit unveränderter Startaufstellung ins Match. Bereits in der 7. Minute durften die heimischen Fans jubeln, nachdem Aguilar am Ball vorbeigrätschte und das Mensah geistesgegenwärtig ausnutzte. Der FCE zeigte allerdings eine gute Reaktion, Bibaku kam in der 20. Minute im Strafraum unbedrängt zum Schuss, vergab diesen Hochkaräter aber. Mit einem Chemnitzer Chancenplus, aber einem unveränderten Spielstand, ging es in die Halbzeit.

mEHR ZUR REGIONALLIGA NORDOST Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Nach Wiederbeginn drückten die Hausherren weiter auf den zweiten Treffer. Allerdings ließ die Chancenverwertung stark zu wünschen übrig, auch Bendel im FCE-Tor war ein starker Rückhalt. Somit hing der Sieg am seidenen Faden, weil Eilenburg mit einem Lucky-Punch sofort herankommen hätte können. So zum Beispiel in der 88. Minute, als Rühlemann bei einem Konter das Tempo anzog und Luis steil schickte. Der vertändelte aber den Ball.

In der Schlussminute gab es noch mal einen Aufreger: Stagge lief am frisch eingewechselten Wadewitz vorbei, der wusste sich nur mit einer Grätsche zu helfen und sah Rot wegen Notbremse. Und dann klappte es doch noch mit dem zweiten CFC-Treffer: Nach einem Konter tauchte Keller tief in der Nachspielzeit frei vor Bendel auf und schlenzte die Kugel gefühlvoll ins lange Eck.