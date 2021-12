73 Punkte Differenz: Memphis Grizzlies schaffen höchsten Sieg in der NBA-Geschichte

152:79 - die Memphis Grizzlies haben in der NBA Geschichte geschrieben. Zum Leidwesen der Oklahoma City Thunder.

Jaren Jackson Jr. und die Grizzlies zerlegten OKC in seine Einzelteile. Getty Images

Historischer Erfolg für die Memphis Grizzlies. Ohne ihren verletzten Superstar Ja Morant zerlegte die Mannschaft aus dem US-Bundesstaat Tennessee die hoffnungslos unterlegenen Oklahoma City Thunder mit 152:79 und feierte damit den Sieg mit der größten Differenz in der Geschichte der NBA.

Die Grizzlies schraubten den 30 Jahre alten Bestwert von 68 Punkten Vorsprung in der Nacht zu Freitag auf 73 Zähler. Im Dezember 1991 hatten die Cleveland Cavaliers die Miami Heat mit 148:80 bezwungen.

OKC hat schon die höchste Heimniederlage

"Es fühlt sich großartig an, in den Geschichtsbüchern zu stehen", gab Point Guard De'Anthony Melton zu Protokoll: "Jeder Einzelne hat dazu beigetragen." In Zahlen: Neun Spieler punkteten zweistellig, während Jaren Jackson Jr. mit 27 Zählern den Bestwert verbuchte. Schon zur Halbzeit hatte Memphis mit 72:36, im weiteren Verlauf mit bis zu 78 Punkten Vorsprung geführt.

Für OKC, Ex-Klub von Dennis Schröder, war es unterdessen die nächste Rekordpleite. Vor der historischen Auswärtsniederlage in Memphis hatten das Team bereits im Mai die höchste Heimpleite (mit 57 Punkten Differenz gegen die Indiana Pacers) der Liga-Historie kassiert.