Europa vor Augen: Appelgren und Kohlbacher überragen für die Löwen

Die Rhein-Neckar Löwen sind ihrem Ziel Europa ein Stück näher: Die Mannheimer gewannen ihr Auswärtsspiel bei der MT Melsungen mit 34:25 (16:13), wobei die Gäste speziell nach der Pause die Zügel ordentlich anzogen.

Der amtierende deutsche Pokalsieger hat im Bundesliga-Endspurt einen wichtigen Sieg eingefahren, um am Ende der Saison die Qualifikation für den Europapokal abzusichern. Das Nachholspiel vom 29. Spieltag entschieden die Löwen deutlich für sich - zur Pause allerdings hatte die MT bei nur drei Toren Rückstand noch Kontakt zum Favoriten gehabt.

Mit nun 41:21 Punkten festigte das Team von Trainer Sebastian Hinze Rang fünf - der HSV Hamburg (34:26) kann da nicht mithalten. Zudem haben die Hanseaten am kommenden Samstag (20.30 Uhr) Rekordmeister und Spitzenreiter THW Kiel zu Gast, der keine Zähler mehr abgeben dürfte.

Entscheidende Faktoren im Spiel der Löwen waren Kreisläufer Jannik Kohlbacher und Torhüter Mikael Appelgren. Vor der Pause war es der schwedische Löwen-Schlussmann, der alleine elf (!) Paraden anhäufte. Auf der anderen Seite des Feldes erwies sich Kohlbacher eiskalt vor dem Tor, sieben Treffer standen am Ende für den deutschen Nationalspieler zu Buche. Bei den Löwen kam Uwe Gensheimer auf sechs Tore - alle vom Siebenmeterstrich. Bei der MT wehrte sich Rückraum-Shooter Julius Kühn tapfer, doch auch seine sieben Streiche waren am Ende zu wenig.

Da müssen wir zur nächsten Saison unbedingt etwas verändern. Roberto Garcia Parrondo

Juri Knorr, der nur zu einem einzigen Tor kam, bearbeitete Melsungen in einer 5:1-Abwehr. "In der zweiten Hälfte haben wir viel besser gegen den Kreis gearbeitet und vorn weiter nur wenig Fehler gemacht", lobte der "glückliche" Löwen-Coach Hinze. Dessen Pendant Roberto Garcia Parrondo sah alte Probleme: "Unsere Abwehr funktionierte eigentlich gut in der ersten Halbzeit, aber hinten raus fehlte uns dann die Kraft. Was uns nicht zum ersten Mal passiert ist. Da müssen wir zur nächsten Saison unbedingt etwas verändern."

Durch den Erfolg in Melsungen steht fest, dass die Mannheimer nur noch einen eigenen Erfolg oder eine Pleite des HSVH brauchen, um die European-League-Qualifikation abzusichern. Für Melsungen, das sich im Saisonverlauf etwas stabilisieren konnte, war es erst die zweite Niederlage aus den vergangenen sieben Bundesliga-Partien.

MT Melsungen - Rhein-Neckar Löwen 25:34 (13:16)

Tore für Melsungen: Kühn 7, Casado 4, Moraes Ferreira 3, Drosten 2, K. Häfner 2, Ignatow 2, Arnarsson 1, A. Gomes 1, Kalarasch 1, D. Mandic 1, Waldgenbach 1

Tore für die Löwen: Kohlbacher 7, Gensheimer 6/6, Helander 5, Groetzki 4, Lagergren 4, L. Nilsson 3, Forsell Schefvert 2, Horzen 1, Knorr 1, Zacharias 1

Schiedsrichter: Mirko Krag (Frankfurt/M.)/Marcus Hurst (Oberursel)

Zuschauer: 4275

Strafminuten: 4 / 6

Disqualifikation: - / -